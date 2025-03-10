醫大生遭撞死父慟喊「為何台中酒駕一再發生？」盧秀燕：酒駕是全國性問題

一名醫大生在台中遭酒駕撞死，曾喊「酒駕零容忍」的盧秀燕今表示酒駕是全國性問題。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/10 11:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一名就讀高雄醫學大學學生到台中實習，慘遭無照的吳姓駕駛酒駕撞死，死者父親沈痛發聲不解「台中酒駕一再發生？」，台中市長盧秀燕之前一再宣稱「酒駕零容忍」，今被問及台中又傳酒駕致死案說，對事件倍感遺憾跟痛心，酒駕是全國性問題，對少數民眾心存僥倖，「法理不容」，希望司法重辦嚴懲。

此外，台中市警察局李文章說，之前台中已加強稽查取締酒駕7千件，全國最高，件數及死傷數均減少，今年持續加強酒駕執法，原本每週均安排取締2次，再發生這種憾事，已規劃好今日起再推出3天酒駕大執法，盼能遏止酒駕。

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在高雄醫學大學就讀的22歲學生目前在台中市實習，利用時間打工、跑外送賺生活費，8日凌晨遭無照駕駛酒駕撞死，家屬悲痛萬分質疑，「為什麼在台中在中部地區，還經常聽到酒後駕車、甚至把人撞死的事情」。

台中市長盧秀燕之前多次宣稱「酒駕零容忍」，今被問及相關案件時表示對此事件感到遺憾跟痛心。

但她也說，酒駕是全國性的問題，台中市過去已加強取締，去年台中就取締高達7千件，取締件數是六都最多，死亡情況也減少44%，但仍有少數民眾心存僥倖酒駕肇事，「非常不應該」、「法理不容」，希望司法重辦嚴懲。

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