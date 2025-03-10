賄款藏冰箱 那瑪夏前區長吳牧群索賄1725萬 判囚15年10月定讞

高雄市前那瑪夏區長吳牧群。（資料照）

2025/03/10 11:38

〔記者張文川／台北報導〕高雄市前那瑪夏區長吳牧群（原住民名白樣．伊斯理鍛），利用督管區公所公共工程的機會，以「內定得標廠商」、「向得標廠商收取賄款」及「洩漏底價協助特定廠商得標」等手法，收取廠商賄款1725萬餘元，高等法院高雄分院將他判處15年10月、褫奪公權6年；最高法院認為判決無違誤，駁回上訴，全案定讞。

吳牧群於2018年當選第3屆民選區長，同年12月於就職前，就在其競選總部以「不會終止工程契約」為條件，收受陳姓包商的60萬元賄款，為了避人耳目，吳要求業者將賄款放在辦公室冰箱內，他隔一段時間後再回頭拿取，陳姓包商為求自保，暗中委請徵信社拍照蒐證行賄過程。

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吳上任後，分別利用職權透過「內定得標廠商」、「向得標廠商收取賄款」及「洩漏底價協助特定廠商得標」等手段，向特定廠商借款、索賄，金額大多依照工程決標金額的8％至18％比例計算，累計索賄1725萬餘元。

吳否認犯行，託詞是「代民眾借款」，或稱是「原住民習俗」，橋頭地院一審認定他卸責強辯，絲毫未見反省之意，分依貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪、準收受賄賂罪、經辦公用工程收取回扣等罪，將他判刑18年。

二審高雄高分院審理認為，其中一件吳牧群以赴紐西蘭考察為由，向廠商要求贊助旅費6萬元，涉貪證據不足，改判無罪，其餘準收賄、收取回扣罪等犯行，均屬明確，維持原判，合併應執行15年10月徒刑。最高法院駁回吳男上訴，全案定讞。

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