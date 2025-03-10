險撞到行人還推人幹譙 火爆駕駛認錯賠5萬仍被判罰5千

劉男開車險撞行人還推人幹譙，事後認錯賠5萬，仍被法院判罰5千。（記者李立法攝）

2025/03/10 11:18

〔記者李立法／屏東報導〕劉姓男子駕車險擦撞邱姓行人，邱男瞪了劉男一眼，竟引發劉男不滿，下車推了邱男一把還怒譙三字經，火爆行徑吃上官司，劉男事後道歉認錯並賠償邱男5萬元獲得原諒，邱男雖同意撤告，但恐嚇罪屬於非告訴乃論罪，屏東地院判處劉男罰金5千元，可上訴。

劉男1年多前駕車搭載妻子行經屏東市時，險些擦撞走在路邊準備到診所就醫的邱姓男子，邱男因而回頭看了劉男一眼，劉男認為邱男是對他挑釁，竟下車衝進診所以右手推了邱左肩1下，並怒譙「幹你娘、你白目三小（均台語發音）」等語辱罵邱男，所幸劉妻及時制止，事態才未擴大。

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邱男不滿劉男動手推人還出言辱罵，決定報警處理，檢方偵辦後依妨害自由等罪起訴，劉男事後為自己的行為道歉認錯，並賠償5萬元獲得邱男原諒，邱男也同意撤告不再追究。

屏東地院認為，劉男缺乏尊重他人權益的法治觀念，行為實不可取，恐嚇危害安全罪為非告訴乃論罪，不因邱撤回告訴即不予審理，考量劉男坦承犯行，且勇於面對錯誤，從輕量刑，依法判罰5千元，得易服勞役。

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