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    台中通緝犯騎車被攔 假裝配合卻衝撞警......下秒狼狽自摔

    邱男當街狼狽就逮。（警方提供）

    邱男當街狼狽就逮。（警方提供）

    2025/03/10 11:07

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市邱姓男子因毒品案被通緝，近日騎機車行經西區路口時停等紅燈邊抽菸，引起巡邏員警注意盤查，邱假意配合受檢卻突然催油門衝撞警員，下秒自摔在地又棄車狂奔，但隨即被追上當街壓制，狼狽就逮，警詢後依法解送歸案。

    第一分局今天表示，西區所警員李振宏上週五晚間巡經西區康樂街與自由路時，發現騎機車54歲邱男邊停等紅燈邊抽菸，可能影響交通安全，且行為可疑上前攔查，邱男最初假意配合，卻突然催油門衝撞李員，企圖突圍逃逸，未料操控不當當場摔倒，模樣狼狽。

    未料即便如此，邱男摔車後仍棄車拔腿狂奔，試圖擺脫追捕，李員見狀迅速追擊並大聲喝令「趴下！別跑！」幾秒內便將邱男壓制在地，儘管執法過程中密錄器掉落馬路，仍成功將其逮捕，經查，邱男因毒品案件遭判刑，法院裁定應接受勒戒，但他未到案執行因而遭到通緝，警詢後解送歸案。

    第一分局長尤啓南表示，警方將持續強化巡邏與路檢，針對可疑人車嚴密查緝，以確保社會治安，同時也呼籲民眾，若發現可疑人士或不法行為，應立即通報警方，共同維護社會安全，一起營造市民安心生活的環境。

    邱男棄車拔腿狂奔，仍被員警追上壓制。（警方提供）

    邱男棄車拔腿狂奔，仍被員警追上壓制。（警方提供）

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