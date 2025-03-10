承租廠房棄置有害廢棄物 不肖業者等17人被橋檢起訴

橋檢破獲廢棄物清除公司涉嫌利用合法掩飾非法，承租廠房後棄置有害廢棄物，公司老闆等多人被提起公訴。（橋檢提供）

2025/03/10 10:32

〔記者鮑建信／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦甲級廢棄物公司利用合法掩飾非法，涉嫌承租廠房棄置有害廢塑膠等物，不法獲利高達3868萬元，洪姓負責人等17名被告，今天被依違反廢棄物處理法提起公訴，並具體從重量刑。

橋檢數月前接獲線報，指經營環保公司劉姓男子，涉嫌與甲級廢棄物清除公司等3家公司共謀，涉嫌借用對方公司名義，以合法掩飾非法，以每月4萬多元四處承租廠房，棄置有害廢棄物，並由檢察官李明昌指揮保警配合高雄、屏東、台南等縣市環保局聯合稽查。

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辦案人員經過嚴密蒐證，於今年1、2月間，發動2波搜索行動，傳喚洪姓、劉姓、楊姓、周姓等負責人、監察人、員工等30餘人到案說明，並聲請法院羈押禁見其中洪姓等4人獲准。

檢方調查，洪等人將承攬的有害和一般廢棄物，如營建廢棄物、廢集塵灰、金屬冶煉爐渣、廢鋁渣、廢鐵桶、廢液等，棄置在路竹、仁武、屏東市工業四路、內埔鄉建工路及台南市永康區等地租用的廠房，非法獲利高達3868萬元，今天偵結，起訴洪等17人，並建議法官從重量刑。

橋檢破獲廢棄物清除公司涉嫌利用合法掩飾非法，承租廠房後棄置有害廢棄物，公司老闆等多人被提起公訴。（橋檢提供）

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