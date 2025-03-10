南紡購物旁嚇人碰撞翻車 小黃司機傷命大爬出送醫

消防人員到場出水為翻覆的油電混合計程車降溫。（民眾提供）

2025/03/10 10:11

〔記者王俊忠／台南報導〕接近南紡購物中心的台南市東區中華東路與東平路口，9日晚間10點多驚傳油電混合計程車翻覆的車禍，消防車還到場射水降溫，防範起火。有網友目睹po網說好可怕、好扯！警方調查是1輛休旅車與1輛計程車在此路口碰撞後計程車翻覆，受傷的小黃男司機自行脫困，被送醫治療，兩位駕駛人酒測值都是0，會進一步釐清肇責。

轄區南市警一分局調查，3月9日晚間10點多，1輛由54歲黃姓男子駕駛的黑色休旅車，沿東區中華東路一段內側車道由南往北行駛，到東平路口欲左轉時，與沿中華東路一段北往南直行的休旅式計程車發生碰撞，黑色休旅車右後方車身受到嚴重撞擊；計程車肇事後即翻覆在路口，在車內受傷、肢體疼痛的楊姓男司機自行脫困，由到場的救護車送醫治療。

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警方為黃男、楊男兩位駕駛人做酒測，酒測值都是0，黃男也有受傷，但他說不必送醫；楊姓小黃司機送醫治療後並無生命危險，這件車禍的相關肇責，由南市警一分局進一步調查釐清。

南市警一分局呼籲駕駛人，行經路口應減速慢行並注意車前狀況，優先禮讓直行車先行，以保護自己及其他用路人安全。

消防人員到場出水為翻覆的油電混合計程車降溫。（民眾提供）

與計程車發生碰撞肇事的黑色休旅車。（民眾提供）

發生碰撞後的休旅式計程車翻覆在台南市東區中華東路與東平路口。（民眾提供）

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