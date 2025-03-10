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    誇張！雲林車輛自撞丟路中央 肇事3人眾目睽睽下逃逸

    肇事駕駛及2名乘客竟把車丟在路中央，在眾目睽睽之下逃逸。（民眾提供）

    肇事駕駛及2名乘客竟把車丟在路中央，在眾目睽睽之下逃逸。（民眾提供）

    2025/03/10 10:11

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣二崙鄉湳仔路昨（9）日下午5點多發生一起轎車自撞事故，肇事白色車輛先撞上路旁花盆、小貨車後，車頭損毀停在路中央，路旁住戶聽到撞擊聲跑到屋外查看，沒想到肇事駕駛及2名乘客下車後，看了一下車子後竟若無其事在眾目睽睽下逃逸。西螺警分局表示，已找到車主，正在釐清駕駛人及事故原因。

    肇事後丟下車子逃逸，有民眾在臉書「二崙人讚出來」社群PO出多張照片，並指出「請問大家認識車主人嗎？撞到人就跑了，雖然沒撞到人，但是損毀不少東西，有本事飆車就要有本事承擔」。

    目擊民眾指出，昨天下午5點多在屋內聽到連續2、3聲「碰」撞擊聲，跑到屋外查看，一輛白色轎車車頭多處損壞停在路中央，大約5秒鐘穿黑衣的駕駛及2名乘客陸續下車，3人繞車子一圈查看一下，其中一人拿走車上東西後，3人竟若無其事走到巷子內逃走，從外觀看起來很像是外籍移工。

    另一民眾說，調閱監視器發現白色轎車速度極快，轉彎時失控先撞上路旁圍牆及花盆後撞上停在路旁的小貨車，白色車轉了一圈360度衝到路中央停住，一下子3名男子下車。小貨車因遭撞後擠到電線桿車頭毀損，還有路旁水管也被撞壞水噴出來，現場一片狼藉。

    西螺分局第5組長林文水指出，警方獲報趕到現場，肇事駕駛及乘客都離開現場，根據車牌查尋到車主，正在釐清駕駛人當中。

    二崙湳仔路昨日下午5點多發生一起轎車自撞事故，現場一片狼藉，肇事駕駛及2名乘客竟把車丟在路中央，在眾目睽睽之下逃逸。（民眾提供）

    二崙湳仔路昨日下午5點多發生一起轎車自撞事故，現場一片狼藉，肇事駕駛及2名乘客竟把車丟在路中央，在眾目睽睽之下逃逸。（民眾提供）

    二崙湳仔路昨日下午5點多發生一起轎車自撞事故，現場一片狼藉，肇事駕駛及2名乘客竟把車丟在路中央，在眾目睽睽之下逃逸。（民眾提供）

    二崙湳仔路昨日下午5點多發生一起轎車自撞事故，現場一片狼藉，肇事駕駛及2名乘客竟把車丟在路中央，在眾目睽睽之下逃逸。（民眾提供）

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