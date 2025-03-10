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    中市酒駕男子撞死男大學生 議員質疑市府無力防堵

    無照且酒駕的吳姓男子撞死高醫男大學生。（警方提供）

    無照且酒駕的吳姓男子撞死高醫男大學生。（警方提供）

    2025/03/10 09:49

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市西屯區8日凌晨發生死亡車禍，22歲陳姓醫學生騎機車跑外送，慘遭23歲吳姓男子無照酒駕闖紅燈撞死，對此，民進黨議員蔡耀頡痛批，台中市酒駕肇事不斷，台中市政府是否已無力處理相關酒駕防堵作為？要求市府儘速拿出相關防堵防治等相關作為，不要再讓台中市酒駕肇事的憾事持續發生。

    交通局長葉昭甫表示，2023年台中市酒駕事故相當高，去年全力取締酒駕，根據統計，前年因酒駕24小時死亡有21人，去年則是8人，降幅為61.9%，30日死亡，前年19人，去年15人，降幅為44.1%，雖然如此，還是有人不但酒駕且無照，將持續加強執法及宣導的力道。

    台中市前天發生無照且酒駕者，撞上打工大學生，讓人質疑如何才能建立民眾不要無照、喝了酒就不要開車的觀念。

    民進黨市議員蔡耀頡表示，台中市酒駕肇事不斷，是否盧市府團隊已無能力防制酒駕?

    他並列舉台中市從2021年至今年的重大酒駕，2021年3月五寶爸酒駕撞死一人一傷、同年5月黃姓資深媒體人的母親遭酒駕撞死、10月酒駕者撞死女高中生；2022年3月BMW酒駕撞死66歲男子，同年9月霧峰酒駕闖紅燈撞死17歲高中生，2023年3月17歲高中生撞死單車翁，同年5月酒駕累犯撞死繪圖師、2024年3月高中生無照酒駕自撞1死、2024月10瑪莎拉蒂酒駕造成一死、2024年12月22歲男連撞數車，一死三傷、同年同月25歲女出酒吧一分鐘撞死一男，今年三月又發生洗車工撞死打工的大學生。

    蔡耀頡表示，每一件酒駕死亡事故，都是讓很多家庭破碎，他質疑，市府是否已經無能力防堵相關酒駕的作為？還是根本就不重視酒駕造成的相關問題？

    他呼籲市長盧秀燕，要儘速拿出相關防堵防治等相關作為，不要再讓台中市酒駕發生憾事又發生。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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