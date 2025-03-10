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    豐原警首創推動「防詐家庭醫生」 關懷潛在被害人

    豐原警分局盼人人都能扮演「家庭防詐醫生」的角度，多關懷身邊親友，避免被詐。（民眾提供）

    豐原警分局盼人人都能扮演「家庭防詐醫生」的角度，多關懷身邊親友，避免被詐。（民眾提供）

    2025/03/10 08:32

    〔記者歐素美／台中報導〕詐騙已成全國重大議題，根據165打詐儀錶板統計，今年1月份台中市詐欺損失金額高達14億6,992萬元，阻詐金額也有1億5,971萬元，豐原警分局去年為台中市阻詐第三名，今年度持續朝超越去年度目標邁進，並推動「家庭防詐醫生」觀念，盼人人都是「家庭防詐醫生」，多注意身邊親友的異狀。

    豐原警分局找來身高180，長腿「歐爸」的警員賴韋成代表，推動「家庭防詐醫生」觀念！賴韋成表示，豐原警方發現許多被害人在遭受詐騙前其實都已有徵兆出現，如果身邊的家人及早發現，就能避免這樣的憾事發生，所以人人都可以是「家庭防詐醫生」。

    豐原警依近年來受理詐欺案的經驗，列出九項遭受詐騙被害人的特徵：包括下載來路不明的APP、突然莫名要找出房契、地契、說自己收到了國際包裹或禮物、一邊講電話一邊操作電腦或手機、經濟狀況不佳說想在網路找貸款、身上突然冒粉紅泡泡談起網路戀愛、明明沒有股票帳戶卻說要投資股票、平時對虛擬貨幣沒有研究卻突然要投資、接到自稱機關團體的電話長時間通話不掛斷。

    豐原警分局長林大為表示，假投資、假交友、解除分期付款，都是近期高發詐騙手法，除自己做好防範詐騙外，「你也可以是你家的家庭防詐醫生」！因當局者迷、旁觀者清，平時可多診斷（關懷）身邊的同事、親朋好友或家人，如果發現出現以上特徵，就提醒勸阻、協助查證，可能原本會遭受詐騙而一生積蓄付諸流水的他（她），因為你的熱心而挽回悲劇，全民共同防制詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    豐原警分局推動「家庭防詐醫生」觀念，加強宣導防詐。（民眾提供）

    豐原警分局推動「家庭防詐醫生」觀念，加強宣導防詐。（民眾提供）

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