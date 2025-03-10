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    兒女棄養她提告要求扶養 法官因這事打槍

    由於兒女棄養，婦人提告要求扶養。（記者蔡彰盛攝）

    由於兒女棄養，婦人提告要求扶養。（記者蔡彰盛攝）

    2025/03/10 12:00

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓婦人提告，表示兒子把飯丟地上叫她撿來吃還罵她是狗，憤而要求兒女二人需每月給她扶養費各5千元，新竹地院審理發現陳婦名下有3筆不動產，且有另一名兒子照顧，認定陳婦沒有受扶養權利，判決駁回陳女之訴。

    陳婦說，目前在洗腎，兒女棄她於不顧，甚至出言辱罵。她提告要求子女二人每人每月應給她5000元。

    陳婦說，兒子的店是她開的，轎車也是她買的，養他養到37歲，給兒子最少有100 多萬，兒子30歲的時候撞車賠了20萬，也是她付的，兒子開機車行前後拿了她100 萬，有說每個月給她5,000元，每3個月要另外給紅利，但都沒有給，還把她趕出去。她住在兒子家時，兒子竟將飯丟在地上，叫她自己去撿，還罵她是狗。她現在無法工作、生病，坐車去醫院要錢，開刀時兒子都沒有去看她。

    兒子則說，母親對他及家人施以家庭暴力。女兒說媽媽在她國小一年級時常以衣架追打，國小三年級更變本加厲拿水管打並辱罵、甩她巴掌、罵她無路用，每天餐費只有30元，導致她小四時被診斷出胃潰瘍。

    媽媽要求她高中讀夜校，白天工作，學貸是她自己清償。母親多次要錢不管她是否有收入，若未給即詛咒她日子不好過、會有報應。107年甚至要她從事非法引進泰國女子來台灣賣淫，她嚴詞拒絕。

    法官調查，陳女名下尚有不動產3筆，且曾對2名兒女提告刑事家暴遺棄案件偵查中，自稱現在住在自己的房子，領有老人年金6千元，另外有1個大兒子在照顧她，新竹地檢署檢察官將全案不起訴處分，堪認陳女尚有相當財產足供其維持生活。

    因此陳女既有相當資產，得以自己財產維持生活，尚無受扶養之權利。因此聲請兒女每月給扶養費即無理由，應予駁回。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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