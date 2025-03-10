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    才因離婚證人瑕疵保住婚姻 法官又因一事判准離婚

    陳女向新竹地院表示證人媽媽與弟弟都未確認雙方離婚真意，法官雖認定夫妻婚姻關係仍存在，但先生卻提反訴要求離婚，聲稱二人分居已久無法繼續當夫妻，法官最後判准這對怨偶離婚。（情境照）

    陳女向新竹地院表示證人媽媽與弟弟都未確認雙方離婚真意，法官雖認定夫妻婚姻關係仍存在，但先生卻提反訴要求離婚，聲稱二人分居已久無法繼續當夫妻，法官最後判准這對怨偶離婚。（情境照）

    2025/03/10 06:18

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕覆水難收，破鏡難重圓！新竹陳女與先生辦好離婚登記後又反悔，向新竹地院表示證人媽媽與弟弟都未確認雙方離婚真意，法官雖採信，認定夫妻婚姻關係仍存在，但先生卻提反訴要求離婚，聲稱二人分居已久無法繼續當夫妻，法官最後判准這對怨偶離婚。

    陳女說，去年中秋假期夫妻發生爭執，她在氣憤之下自行上網列印離婚協議書，由雙方在離婚協議書上簽名及蓋章，當時並未合意選定證人。

    她返回台中娘家探親時，拿出離婚協議書請證人即母親、弟弟在證人欄上簽名蓋章，二人均未多問簽名蓋章之緣由，亦未確認夫妻有無離婚真意。3月1日夫妻持離婚協議書前往戶政事務所辦理離婚登記，由於證人未見聞離婚真意，不符民法規定要件，應屬無效，請求確認婚姻關係存在。

    張男則說，妻子110年間即表示欲離婚，且離婚協議書上證人是她所找，有意離婚者為妻子，而事後二人前往戶政事務所辦理離婚登記，各自祝福離婚後生活順心，顯見妻子主觀上並無維繫婚姻之意願，雙方辦妥離婚登記後並未同住，他也有自己的感情生活，妻子並沒有意見，亦未修復婚姻。況夫妻自91年起即分房，106年起長期分居，客觀上無法恢復夫妻共同生活，堪認婚姻已生嚴重破綻而難以維持，請法官准許離婚。

    陳女說，離婚是先生所堅持，她只是配合辦理，內心其實很傷心，事後認為不妥，故提起確認婚姻關係存在訴訟。至於表達離婚意願僅為夫妻發生爭執後之情緒性言論，實則夫妻感情融洽，經常共同出遊，雙方家人互動情形良好，分居係因兼顧雙方工作及子女就學考量等因素，並非因感情破裂而分居，要求駁回先生離婚之訴。

    法官認為證人均未與雙方確認有無離婚真意，夫妻縱曾向戶政機關辦妥離婚登記，亦不生兩願離婚效力，因此二人婚姻關係仍存在。

    另一方面，法官發現陳女傳送給先生的簡訊有「過完年後，我要離婚，不會改變心意......我已無意在婚姻中了......離婚證書，證人早已簽好，好多年了」，且離婚協議書載明離婚原由係「雙方個性不合，難以偕老，無法繼續共同生活，經雙方同意離婚」等語，可知夫妻因個性、觀念等原因，致無法再維繫婚姻，且張男離婚後已有新的感情生活，認夫妻已無復合可能。至於陳女雖抗辯有意維繫婚姻並積極挽回，然並未提出夫妻仍有同住及有意共營婚姻生活之證據，最後仍判准離婚。

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