衣物夾帶現金禮券，誠品收銀女助理業務侵占判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/03/10 05:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕負責收銀的新竹巨城誠品書店櫃檯助理邱女，被店長發現下班結帳後，以制服與背心包住零用金2萬5千元、禮券8千元而侵占，事後邱女雖矢口否認，但店長發現她前一晚就有類似手法被抓包，且監視器拍到侵占過程，新竹地院將她依業務侵占罪判刑6月。

法官調查，112年9月間，邱女係誠品新竹巨城店櫃檯助理，負責收銀機結帳工作，及於每日結束營業時，將收銀機內零用金、置放在收銀機下方抽屜內零用金及禮券各1袋取出，繳回至誠品公司辦公室管理人處，邱女竟利用當日結束營業時，將零用金2萬5000元、價額8000元禮券各1袋夾藏在褪去之襯衫、背心中後，僅將收銀機內零用金繳回。經店長清查發覺有異報警處理，乃循線查悉上情。

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邱女矢口否認業務侵占犯行，辯稱當晚打烊時把所有東西抱著，要帶回去辦公室放在店長桌上，沒有確實算有幾包，也沒有和任何人交接，但確實沒有拿走那筆財物。

法官發現她在櫃檯尚有其他同事在場情形下，將裝有零用金、禮券等各該夾鍊袋「外出」尋找樓管處理業務，在無特別必要之狀況，仍將店內財物任意攜出後始返回辦公室，可見其形跡之可疑。

此外店長說在前一天也有發生一樣的情形，但當時在辦公室桌上當下就發現少了同樣的兩袋，所以就詢問邱女，她就突然拿起背心走回櫃檯假意尋找後，那兩袋就突然出現，更證明邱女將自己衣物疊放在短少之零用金、禮券夾鍊袋上。

根據監視器，邱女將夾鍊袋放置在櫃檯後方，並於稍後將自己褪去之店內制服、背心放置在櫃檯後方之同一位置，其後並有包裹物品之動作，最終將其餘零用金夾鍊袋置於衣物上方，一同攜離櫃檯，邱女有以該衣物包裹物品之奇異舉動，顯非偶然。又有以衣物包裹之動作，當係刻意為之，用意即在隱匿零用金、禮券真正去向。

法官審酌邱女為具有智識、社會經驗之成年人，本應克盡職守交付零用金、禮券，竟為謀自己私利，將自己職務上持有零用金、禮券侵占入己，事後雖達成和解，已經賠訖同額和解金，惟始終否認犯行，最後依業務侵占罪判刑6月。

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