台中同摩鐵近4月第二例！27歲女疑吸毒暴斃 大16歲男伴收押

台中北屯區同間摩鐵，4個月內發生第二起女子疑吸毒暴斃。（民眾提供）

2025/03/10 00:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區某汽車旅館傳出命案！27歲張姓女子與大她16歲王姓男子投宿後，疑吸毒過量昏迷，6日緊急送醫仍宣告不治。警方在房內發現多包拆封過的毒咖啡包，王男供稱兩人曾共同吸毒發生性行為，警詢後依過失致死等罪嫌送辦，台中地檢署聲押王男獲准。

據了解，這間汽車旅館去年11月14日也曾發生類似案件。當時，31歲歐姓女子與張姓男子入住，隔日清晨男子外出購買早餐返回房間後，發現歐女已手腳冰冷、無生命跡象，經送醫仍不治。警方在她的隨身包內發現疑似「喪屍煙彈」毒品，未料短短4個月內發生第二起類似死亡事件，引發關注。

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台中市消防局6日上午10時35分接獲通報，北屯區某汽車旅館櫃檯人員報案，指稱27歲女房客突然昏迷，救護人員趕到現場時，她已無生命跡象，送醫後仍回天乏術，經查，張女前一晚10時許與43歲王姓男子入住，當天上午10時許出現昏迷症狀，王男發現異狀後，立刻通報旅館人員求救。

警方在現場發現6包拆封過及2包未拆封的毒咖啡包。王男供稱，與張女是朋友關係，前一晚各自前往摩鐵會合投宿，期間兩人曾一起吸毒並發生性行為，但毒品皆屬於張女所有。警方對此說法存疑將王男帶回調查，警詢訊後依過失致死及毒品等罪嫌送辦，檢方8日向法院聲押獲准。

警方同時報請檢方相驗，檢方已決定擇日解剖，釐清張女的確切死因。

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