連撞2車！警眼尖見車內藏毒 他乖乖交出57包毒品

何姓男子駕車連撞2輛汽車卻未酒駕，警眼尖見車內有毒品，進而追出57包各式毒品。（民眾提供）

2025/03/09 23:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警三民第一分局今（9）日清晨2時12分處理2輛轎車擦撞事故時，員警查證其中一名駕駛何姓男子身分時，目視發現車內駕駛座旁疑有一包毒品，經化驗確定K他命毒品，何男自知難逃法網，始主動交付毒品K他命24包、毒品咖啡包32包，以及1包一粒眠毒品，全案依公共危險罪及違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方指出，何男（30歲）駕駛轎車，沿建國三路西往東方向行駛，另一輛轎車駕駛郭女（30歲）搭載陳姓（24歲）男乘客，沿同方向行駛，行經至案發路口時，疑因何男未注意車前狀況，直接追撞前方停等紅燈的郭女後，又向前滑行約20公尺碰撞停在路旁的轎車。

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隨後何男立即迴轉至肇事現場，警方獲報到場，發現何男嘴唇擦挫傷，郭女無外傷表示僅有頭暈情事，陳男無受傷，3人均表示自行就醫即可，員警當場對雙方施以酒測，均無酒精反應。

當員警查證何男身分時，目視發現其車內駕駛座旁置有毒品一包，經查為毒品愷他命，何男自知難逃法網，始主動交付毒品愷他命24包、毒品咖啡包32包及一粒眠1包，全案依公共危險罪及違反毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。

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男駕車連撞2車卻未酒駕，警眼尖見車內有毒品，何男乖乖交出57包毒品。（民眾提供）

三民一分局追出57包各式毒品。（民眾提供）

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