國軍醫院「熊抱」女同事 少校性騷擾判刑定讞

軍醫院陳姓少校涉嫌熊抱女同事，被高雄高分院判罪定讞。（情境照）

2025/03/09 21:44

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市國軍某醫院陳姓少校司藥官，被控任內在醫院地下1樓藥庫，涉嫌趁機正面「熊抱」女同事，經地院依違反性騷擾防制法，判處易科刑3月。他不服上訴，被高等法院高雄分院駁回並定讞。

據了解，2022年12月12日下午5點多，國軍某醫院陳姓少校司藥官（現已調職），在醫院地下1樓藥庫即約聘醫務員小茹（化名）的辦公室，趁她不注意並無力抗拒之際，涉嫌正面擁抱她。

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小茹不甘受辱憤而報警處理，辦案人員傳喚陳男釐清案情，並在製作筆錄後，依涉嫌違反性騷擾防制法，函送地檢署偵查、起訴。

陳男應訊指稱，案發前與小茹因公務在電話上起爭執後，前往辦公室看到她眼眶泛淚，為了安慰她始張開雙手上前，但因對方沒有回應，他就往後退，沒有擁抱行為﹔辯護人則說，陳男作勢擁抱並非突襲，況且此行為在許多國家是常見的打招呼方式，否認性騷擾犯意。

地院開庭勘驗監視器畫面，認定陳員確有擁抱不當行為，並讓小茹不悅，判處陳員有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日。他不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回並定案。

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