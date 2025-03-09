台中婦找機車狂走3小時險崩潰 警10分鐘尋回

警方不到10分鐘就找到機車，讓胡婦直呼感謝。（警方提供）

2025/03/09 21:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市62歲翁姓婦人前晚參加完婚宴後，準備騎車返家，沒想到機車竟「憑空消失」，她在市區狂找3個多小時累積1.5萬步，雙腿幾乎走到「鐵腿」只好無奈求助，員警神速救援，不到10分鐘就找到「迷失的機車」，讓胡婦又驚又喜，直呼感謝。

據了解，翁婦當天先到婚宴餐廳參加喜宴，之後又前往百貨公司購物，逛完準備回家時，卻發現機車不見了，起初以為只是忘記停放位置耐心搜尋，沒想到這一找就是3個小時，雙腿越來越痠，手機步數計數器也飆破1.5萬步，但機車仍不見蹤影。

請繼續往下閱讀...

最終體力不支的她在晚間10點半走進第一分局民權派出所求助：「拜託你們幫幫我，我真的快不行了！」副所長余長益及警員胡家豪根據婦人的描述，推測她記錯了停車位置，於是沿著周邊停車區搜尋，果不其然，不到10分鐘就在中正國小YouBike站找到了機車。

當胡婦看到愛車安然無恙時，驚喜得差點跳起來，大笑說：「我剛剛真的以為機車長腳自己跑了！」而這場「機車迷航記」最終以暖警神救援完美落幕，婦人雖然白白多走了3小時，但也開玩笑說：「以後一定乖乖拍照，不然真的會腿軟！」

第一分局長尤啟南提醒民眾，外出停車時，建議使用手機拍照記錄停車位置，或利用手機地圖標記，以免像這次一樣，記錯地點白白耗費體力。如果真的找不到車輛，也可以向警方求助，確保愛車與自身安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法