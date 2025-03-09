遭家長控性侵幼女 台南男幼兒園長獲不起訴 律師如此解析...

律師施志遠。（施志遠律師事務所提供）

2025/03/09 17:51

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台南安平1家非營利幼兒園的王姓男園長，遭家長指控涉性侵幼女，結果檢警調查證據不足，男園長獲不起訴、討回清白公道。前法官、守諺法律事務所律師施志遠強調，性侵害犯罪多為私密行為，如真的遭受侵害，應立即報警、驗傷採證及蒐證，以提高追訴率。

施志遠表示，性侵害行為通常是「密室犯罪」，當被害人遭受侵害時，應立即報警外，亦應及時至指定的醫療院所進行診療驗傷，以利採集加害人的DNA跡證；另外，倘有足以證明遭受性侵害後與加害人之對話紀錄、向親友求救的通訊資料，或是有逃離現場的監視器畫面、因遭性侵受有創傷後壓力症候群，尋求醫療諮商的病歷資料，均可作為補強被害人指訴的重要證據。

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施志遠進一步說，因為幼童智力發展未臻成熟，易受暗示或誘導，所以在這類幼童遭受侵害的案件中，必須要有與幼童指證被害經過有關連性的證據，才可據以認定性侵害之犯罪事實。

在本案中，幼女父母所提供與女兒的對話紀錄，都是以封閉、誘導性的方式詢問幼女。除此之外，本案檢警藉由司法詢問員的詢問、調取幼兒園監視器錄影畫面、還原男園長遭查扣的手機資訊，均無法證實幼女有遭園長獨留在辦公室的情況，或是任何幼女遭拍攝性影像的畫面。且自稱被害的幼女到醫院驗傷亦無明顯外傷，所以在無任何證據可以佐證幼女的陳述下，檢察官對男園長做出不起訴處分，符合司法實務通常的判斷。

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