獨家》遭家長控性侵幼女 台南男幼兒園長獲不起訴：堅持奉獻教育

台南檢警調閱安平區一家非營利幼兒園的王姓男園長辦公室內、外監視器影像，並未查出有王園長與女童獨處或是性侵猥褻的相關紀錄。（記者王俊忠攝）

2025/03/09 17:29

〔記者王俊忠／台南報導〕2024年9月間，1名鄭姓男子與妻子向台南市府教育局投訴其就讀安平區幼兒園的女兒（兩歲多）疑遭男園長性侵、還拍片鬧上教育局。檢警深入追查、發現鄭男夫妻控訴與女兒說法，證據不足，檢方近日對王姓男園長不起訴處分。王園長首度出面、接受本報訪問指遭受無端指控、確承受極大壓力、很難受，但有很多親友與YMCA同仁支持與鼓勵，讓他能堅持下去、繼續為教育工作奉獻。

鄭男夫妻指控，其女兒就讀安平1家非營利幼兒園。2024年8月到9月中旬期間，男園長涉指示女教師將其女兒帶到園長辦公室，摸女兒身體與下體、親吻鼻子，還拍女兒的性影像。

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台南檢警調查，女童答話內容是鄭男錄下，鄭男夫妻以封閉式問題問女兒「園長爸爸有沒有親你？有抱妳喔、又摸妳腳嗎？他拍妳的腳喔」等，女童才回答有。其後，南檢司法詢問員再詢問女童時，女童均無法提及案情相關內容；女童雖有到醫院驗傷，結果無明顯外傷，僅女童單一證述，令人有疑。

此外，檢警還查扣園長室內監視器記憶卡與園長室外監視器硬碟，未發現有學生被帶入園長室及與園長獨處情形；加上扣押園長手機檢視及數位鑑識還原，都未查出有拍攝女童的性影像或是有任何圖像被刪除。檢方認為，僅女童單一證述，無其他證據可佐，難對園長做不利的認定、給予不起訴。

王園長聲明說，檢方不起訴、還他清白與公道。此事件讓他深刻體會網路輿論的影響力，在資訊發達時代，希望社會大眾能保持理性與明智判斷，不被片面資訊左右，更不應因不實言論、輕易下結論，唯有透過客觀、完整的事實，才能避免對無辜者造成傷害。他也不得不對鄭男夫妻提告涉誣告、同時提起民事侵權損害賠償訴訟。

據了解，此案發生後，女童班上1位女老師受到打擊、已在今年1月間離職；園方也已與鄭男夫妻終止托育契約。王園長說對幼兒園的老師們，表達由衷敬意，希望大家不要因為類似事件而氣餒，更要堅守教育初心，持續為孩子們付出。教育是1條充滿挑戰但意義深遠的路，台南YMCA一向秉持教育理念，致力為孩子們提供安全、溫暖、充滿愛的學習環境，他會持續努力守護孩子的成長，也期盼社會能用更理性、公正的態度看待每件事，為孩子們打造更美好的未來。

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