扯！開車闖平交道撞斷柵欄扛走 當街揮舞表演升降

男子開貨車撞斷平交道柵欄後，把柵欄撿起放在車斗開車離去。（資料照）

2025/03/09 17:14

〔記者湯世名／彰化報導〕離譜！一名男子日前開貨車行經彰化市泰和路鐵路平交道時撞斷柵欄，竟把柵欄扛上車逃逸，警方將他通知到案，一口氣開出多張罰單，不料男子昨天（8日）竟又持柵欄當街揮舞，還把自己當「平交道」般升降柵欄，被鐵路警察局開單重罰，警方對其失序行為也搖頭。

彰化警分局指出，該名男子6日開貨車行經泰和平交道時，正好平交道柵欄放下，男子竟開車闖越平交道，還把柵欄給勾斷，沒想到男子下車把斷裂的柵欄撿起後丟入後車斗，開車揚長而去。

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警方據報追查，當天把男子通知到案，由於男子闖平交道肇事又逃逸，還被查到5年內無照駕駛2次以上，一口氣吞下3張罰單。

警方指出，男子行為已違反道路交通處罰條例第54條1項1款，柵欄開啟放下，闖平交道因而肇事，可開罰1萬5000元到6萬元；由於男子得知斷桿，並未依規定報案就逃逸，違反道交條例第62條1項，可開罰1000到3000元。加上男子在5年內無照駕駛2次以上，違反道交條例第21條2項，可開罰2萬4000元。

不料今天網路又PO出一段影片，竟是該名男子昨天持撞斷的柵欄，在彰化市金馬路與建國西路口當街揮舞，還把柵欄丟在地上，彎腰緩慢拾起柵欄，有如把自己當成「平交道」般升降，讓往來的用路人看傻。

警方獲悉後又趕到男子住處，把柵欄帶走，鐵路警察局也對男子撞斷柵欄開出1張1萬元罰單，由於柵欄已無用處，由彰化市公所清潔隊回收處理。

警方私下了解，男子去年還曾當街施放煙火亂射民眾，被警方依違反社會秩序維護法送辦，是當地社區的頭痛人物。

男子把撞斷的平交道柵欄放在路面，再高高舉起有如把自己當成「平交道」。（警方提供）

男子把撞斷的平交道柵欄放在路面，再高高舉起有如把自己當成「平交道」。（警方提供）

男子當街揮舞撞斷的平交道柵欄，讓其他用路人心驚膽跳。（警方提供）

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