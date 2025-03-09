醫學生兒遭酒駕撞死 父悲慟斥「殺人兇手」：我的孩子就這樣沒了

陳生的機車嚴重毀損。（警方提供）

2025/03/09 17:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區昨（8）日凌晨發生死亡車禍，22歲陳姓醫學生騎機車跑外送，慘遭23歲吳姓男子無照酒駕闖紅燈撞死，任職媒體主管陳父接噩耗情緒潰堤直喊，「不敢相信，我的孩子就這樣沒了！」大好前程要開始，叫家長情何以堪，更砲轟台中不是喊酒駕零容忍，為何還會發生這樣的事情？

死者陳生住台北，目前就讀高雄醫學大學職能治療系四年級，正在台中、彰化、南投等地醫院實習，為了貼補生活費，他選擇在外送平台打工，甚至犧牲睡眠接深夜單，沒想到竟因此命喪可惡的無照酒駕輪下。

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陳父悲痛表示，昨天凌晨接到電話，不敢相信這樣的事實，只知道孩子有在服飾店打工，還打兩份工分擔學費，沒想到他還偷偷接外送工作，為了減輕家裡負擔深夜送餐，家人被蒙在鼓裡，「如果知道，一定會阻止他，絕對不會讓他去做這麼危險的事情！」

陳父痛斥吳男「殺人兇手」，也砲轟可惡，不僅無照還酒駕，讓他痛失愛子，看到現場狀況，就知道當時撞擊的力道有多大，看在父母的眼裡有多難過，「為何酒駕案件這麼多，一再發生，卻沒有辦法遏止下來」。

陳父更痛批，「現在不是酒駕零容忍嗎？為何還會發生這樣的事情，為何在台中地區還這麼多酒駕肇事甚至撞死人事件？」難道是中部檢察官、司法不夠嚴厲，造成大家僥倖的心理嗎？希望台中不要再發生這樣的事情，讓無辜的孩子受害，家長心碎。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳生昨凌晨連人帶機車被無照酒駕的吳男撞飛身亡。（警方提供）

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