英勇司機遇上性騷男 直接將公車開到派出所報案逮人

基隆地院近日審結，認定莊男觸犯強制猥褻罪，判處有期徒刑6月。（記者吳昇儒攝）

2025/03/09 17:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名莊姓男子自去年2月16日上午，搭公車往深美國小方向時，竟對身旁的女子伸出狼爪，襲擊女子的胸部、下體及腰部。公車行經基隆女中時，熱心的乘客用手機提醒司機「後面有人騷擾」。廖姓司機隨即請後方的女生通通往前走，並直接開車到派出所報案。基隆地院近日審結，認定莊男觸犯強制猥褻罪，判處有期徒刑6月。

檢警調查，39歲的莊男從東和大樓站上車後，就坐在一名女子身旁，違反其意願開始猥褻對方，胸部、下體及腰部都沒放過。後方乘客發現後，趁著要下車時，走到司機身旁並出示手機，手機內寫「後面有人騷擾」。

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廖姓司機直接請車內的女性都往公車前面移動，並將公車開到東光派出所報警處理。警方詢問後，依涉犯強制猥褻罪，將莊男移送法辦。

莊男於檢警偵辦期間，均坦承有在公車上對被害女子伸出狼爪，造成對方不舒服。檢察官偵訊後，依涉犯強制猥褻罪，起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，莊男為逞一己私慾，未能尊重他人之性自主決定權，使被害女子身心受創；考量他犯後坦承犯行，並與被害女子達成和解，且月收入僅1千多，故判處他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

另因莊男並未有前科紀錄，也已獲得被害女子原諒，故予以緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

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