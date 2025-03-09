洗車工酒駕撞死無辜醫學生 無照駕駛、聚眾傷人黑歷史曝光

檢方昨晚聲押陳男，法院今早裁准。（警方提供）

2025/03/09 16:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市23歲吳姓洗車工昨凌晨無照酒駕撞死人，黑歷史隨之曝光，據了解，吳男曾有3次無照駕車紀錄，並有2次聚眾毆打仇家、1次傷害罪前科，去年9月被裁定合併執行有期徒刑1年，但仍可易科罰金免於入獄，卻導致1名無辜醫學生被撞死，目前已被依酒駕致死等罪收押。

台中市昨日發生一起令人痛心的死亡車禍，23歲吳姓男子凌晨酒後無照駕駛豪華商旅車，闖紅燈撞死跑外送打工的22歲陳姓醫學生，事發後，吳男選擇肇事逃逸，直到2個小時後才向警方投案，酒測值高達0.37毫克，檢方以酒駕致死、肇逃等罪嫌聲押吳男，法院今早裁定收押。

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據了解，吳姓男子是苗栗人，高中沒畢業多次在外闖禍，曾有3次無照駕車的紀錄，2022年10月14日，吳男因傷害罪被判刑2月；同年10月28日，吳男與友人在苗栗市某KTV與鄭姓男子等人因細故發生糾紛，竟找來約30人聯手毆打鄭男等人，吳男被依妨害秩序罪「在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪」判刑6月。

同年12月27日，吳男與趙姓同夥為了幫友人蕭姓少年出頭，與蕭姓少年的仇家相約碰面，吳、趙、蕭3人分持交通錐、鐵條痛毆對方，將被害人打到腦震盪，頸部、手部、頭部、左肩頸部等多處挫傷，吳男再被依妨害秩序罪「攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪」判刑6月。

吳男事後針對該3次判刑，分別被判處兩次6月、一次2月徒刑，苗栗地院法官裁定合併執行1年徒刑，卻因可易科罰金36萬元，得以免於入獄，結果不到半年，又因酒駕釀成無可挽回的悲劇。

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