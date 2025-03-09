老車中壢環北路彎道自撞路樹 駕駛、乘客腦震盪

Toyota Tercel老車桃園中壢環北路彎道自撞路樹，駕駛、乘客撞到腦震盪。（記者李容萍翻攝）

2025/03/09 16:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市59歲許姓男子9日上午駕駛Toyota Tercel的老車，自中壢區環北路欲往七和路方向行駛，疑似失控在該路彎道自撞路樹發生車禍，致許男及搭乘友人廖男均有腦震盪及頭部撕裂傷、擦挫傷送醫急救，警方表示，許男酒測值為0，詳細肇事原因進一步調查釐清。

中壢警方表示，許男開車搭載廖姓友人今天上午9點許，行經中壢區環北路轉彎處，車子未煞車，逕行自撞彎道路樹，當場撞倒一顆路樹，2人受困車內，119救護人員到場協助清洗傷口、包紮止血等救護急救處置。

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救護人員檢傷發現許男頭部1公分撕裂傷及腫脹、肢體疼痛，廖男頭部0.5公分撕裂傷、胸口疼痛，救護員簡易包紮止血後，將2人送醫急救，暫無生命危險。

此車禍發生後有直擊民眾把影片PO上社群平台，引起網友熱議，網友說，環北路這裡彎道很常出車禍；也有網友說，「樹好可憐，他是無辜的」、「可憐的樹」，「犧牲那棵樹…拯救那一排店面 」等，還有網友也問「可以申請撫恤金？ 」警方呼籲，民眾開車行經彎道，應隨時注意車前狀況，維護自己及其他用路人安全。

Toyota Tercel老車桃園中壢環北路彎道自撞路樹，駕駛、乘客撞到腦震盪。（記者李容萍翻攝）

Toyota Tercel老車桃園中壢環北路彎道自撞路樹，駕駛、乘客撞到腦震盪。（民眾提供）

Toyota Tercel老車桃園中壢環北路彎道自撞路樹，駕駛、乘客撞到腦震盪。（民眾提供）

Toyota Tercel老車桃園中壢環北路彎道自撞路樹，該樹應聲倒地後已被載走。（記者李容萍翻攝）

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