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    撿到錢財占為己有 新竹3案分遭判刑

    撿到錢財佔為己有，三名新竹人分遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    撿到錢財佔為己有，三名新竹人分遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    2025/03/09 16:31

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕路不拾遺！新竹地院近來連續針對撿到他人財物不歸還，而侵占入己的3起案件做出判決，法界人士認為目前監視器到處都是，天網恢恢，民眾切勿一時貪小便宜而吃上官司，實在得不償失。

    法官調查，前年3月15日清晨6點多，82歲的王男在新竹市拾得吳男遺失的皮夾1個，竟將皮包內數張千元鈔票取出後將之侵占入己，再將皮夾放回。事後吳男發現皮夾遺失並取回時發覺現金不見，遂報警處理，經警方調閱監視器影像畫面，始循線查悉上情。

    王男矢口否認犯行，於檢警偵訊時辯稱將皮包內現金抽出查看後就放回去，他沒有拿現金。

    直到地院審理時王男才坦承犯行，並與吳男和解賠償1萬5000元完畢，由於他行為時已滿80歲，依刑法規定減輕其刑，最後依侵占遺失物罪，處罰金1000元。

    去年8月18日6點多吳男在新竹市一處土地公廟內，見宮內置物桌上有行動電源1個，竟放在褲袋內侵占入己，被依侵占遺失物罪處罰金3000元。

    111年7月10日晚間葉男在竹市某社區大廳等候朋友時，見張女錢包遺落在沙發上，竟打開錢包取走裡面現金6000元後，將錢包放回原處，經警調閱現場監視器畫面，而循線查悉前情。

    新竹地院依侵占遺失物罪處葉男罰金1萬2000元，犯罪所得6000元沒收。

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