「制服地圖」涉妨害風化、洩個資 網站負責人遭警逮送辦

知名網站「制服地圖」刊載全國各地學生制服照片，有許多女學生在社群網站發文求助，表示被盜照上傳至該平台。（黃淑君提供）

2025/03/09 15:58

〔記者徐聖倫／新北報導〕「制服地圖」大觸法！新北市議黃淑君接獲學生陳情，指稱專門蒐集各校制服的知名網站「制服地圖」未經同意盜用照片，甚至偷拍。新北市刑警大隊獲報即刻展開調查，昨將網站負責人43歲江姓男子約談到案，經查其違反個資法、著作權法，以及涉及妨害風化罪，全案依法送辦。

據了解，黃淑君表示近日接到多名未成年學生陳情，表示個人照片被盜用發到制服地圖上，陳情的民眾從國小到高中都有，多為女學生，受害人數恐上千人。黃淑君將這起案件報給新北市警局、教育局，希望能夠徹查。

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新北市刑大接獲報案，即刻成立專案小組，查出制服地圖會員數超過10萬人次，疑惡意盜用全國各地男、女高中生發在個人社群的制服照，在公開平台供不特定人士觀覽，這些照片也在通訊軟體、其他網路平台傳播，且多未經當事人同意。

警方指出，上述行為已涉嫌違反著作財產權，其中還有不少照片涉不當內容，目前已協助多名被害人完成報案程序。警方經查鎖定，該網站負責人為43歲江姓男子，昨晚間通知其到案說明，並扣回相關電子設備、紀錄等，確保這些照片不會再繼續流出。

江男向警方承認自己確實是網站負責人，但沒有惡意蒐集不雅照，對於著作權一事他則表示自己不太懂。警詢後，依違反著作權法、個資法、妨害風化等罪嫌，將江男移送法辦。

新北市刑警大隊呼籲，本案仍有未經同意遭拍攝上傳影像或供不特定人觀覽之被害人，可主動與警方聯繫，並提醒在網路社群上傳私人照片務必謹慎，以防不肖人士無故使用。

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