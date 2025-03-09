88歲老婦人尋兒迷途桃園鬧區 員警幫忙找人發現他已不在

老婦人想到桃園找小兒子，疑因迷途在桃園區復興路公車站前徘徊逗留，武陵所員警獲報前往了解。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/03/09 15:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕88歲老婦人從台北到桃園想找小兒子，因迷途徘徊、逗留公車站，員警獲報到場了解，發現老婦人小兒子於農曆年不幸去世，老婦人因失智忘了小兒子已不在，員警不忍告訴她實情，聯繫上其他家人後，安全將老婦人送返家。

桃園警分局武陵派出所8日下午接獲民眾報案，桃園區復興路公車站前有位老婦人疑似迷途，在附近徘徊逗留，巡邏員警蔡雅安、王長竣及葉焰榕立即前往了解，經詢問老婦人來到桃園想找小兒子，但是沒有他的電話，又想不起住址，所以在附近徘徊。

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員警想起去年曾協助老婦人聯絡她的小兒子到所內接她，於是依據先前的資料，載老婦人前往小兒子住處，沒想到由鄰居口中得知震驚的消息，老婦人的小兒子在農曆年前不幸去世，家人將老婦人接到台北市照顧，但老婦人因失智忘了，所以想到桃園找小兒子。

員警與老婦人的家人取得聯繫，但家人因工作緣故無法立即趕到桃園，員警便將老婦人送返家中，老婦人頻頻向員警道謝，員警不忍告訴她實情，僅請她早點休息、多注意健康，並請家人多注意老婦人動向，也可為她配戴防走失手鍊。

老婦人想到桃園找小兒子，疑因迷途在桃園區復興路公車站前徘徊逗留，武陵所員警獲報前往了解。（記者鄭淑婷翻攝）

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