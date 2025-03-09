和同事反目 你拿刀砍我、我開車撞你雙雙遭法辦

路口監視器拍下警方到場制止衝突。（記者徐聖倫翻攝）

2025/03/09 16:22

〔記者徐聖倫／新北報導〕26歲鄭姓男子與25歲羅姓男子為公司同事，在工作上多有爭執，互看不爽許久。鄭男前日晚間開車來到新北市蘆洲羅男住處，與羅男當面理論，雙方爆發更大衝突，羅男持西瓜刀很敲鄭男車窗，鄭男則開車衝撞予以反擊，警方獲報到場，雙雙被逮捕法辦。

據了解，鄭、羅2人在新北市某拆除公司任職，2人在工作上時常意見不合，近期越演越烈，常常在工作場合爆發大爭吵，雙方對彼此成見越來越深，長期積怨成本案導火線。

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前日晚間7時許，鄭男開著公司的貨車，來到羅男位於蘆洲區永康街住處，打電話要羅男下樓，雙方好好理論一番，羅男也憋著一股氣，帶著西瓜刀隨即下樓準備談判。

鄭男坐在貨車上見到羅男，2人一見面就沒好話互相責罵，羅男見狀拿出西瓜刀朝駕駛座內亂劈砍，玻璃都被砍碎；鄭男不示弱，企圖開車對羅男衝撞，所幸沒有真的撞到人。雙方在大街上鬧出這麼大動靜，附近住戶趕緊報警求援。

警方趕抵將雙方控制，均上銬逮捕，雙方於警詢時都指責就是對方的錯，並互相提告。警詢後，依毀損罪嫌將2人法辦，警方另發現羅男還涉詐欺、妨害秩序遭通緝，依規定解送歸案。

小貨車擋風玻璃被西瓜刀敲破。（記者徐聖倫翻攝）

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