限量開搶！中警攜企業推防詐神器 「萬年後盾」超吸睛

台華精技公司副總莊忠益（中）。（圖由警方提供）

2025/03/09 16:08

〔記者許國楨／台中報導〕為提升民眾識詐意識，台中市第四分局與轄內優良企業台華精技攜手合作，研發兼具實用性與紀念價值的鐵製萬年曆與迷你警盾鑰匙圈，簡稱「萬年後盾」打詐宣導小物，而這款限量宣導小物近日在分局官方臉書抽獎活動上架後，立即引發熱烈關注。

第四分局今天指出，這款特製萬年曆以雷雕刻印警察袖招，象徵警察守護人民的決心，而迷你版擬真警用臂盾，更是強化防詐概念，兩者結合，不僅象徵警民攜手對抗詐騙，也展現企業回饋社會的用心，一上架分局官方臉書抽獎活動，立刻吸引大批網友留言搶藏，討論熱度爆表。

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根據統計，該分局今年至今已成功阻詐16件，攔阻金額達1001萬2261元，其中最高單筆攔阻達330萬元，顯示詐騙案件仍以假投資為大宗，警方持續透過警銀聯手關懷提、匯款民眾，並加強犯罪預防軟實力，讓防詐觀念不僅停留在警示標語，而是融入生活。

透過精心設計的客製化宣導品，將婦幼保護、交通安全與反詐騙意識一併推廣，擴大宣導效益，而此次創意發想交流，除讓人佩服傳產技藝的精湛工藝，也進一步拉近警民距離，展現企業回饋鄉里的社會責任，成為警方最堅實的後盾。

分局長陳祥麟表示，詐騙手法不斷翻新，導致許多民眾財產受損。警方除了強力取締犯罪，也積極加強反詐騙宣導，提升民眾防詐意識，並呼籲大家定期關注警政資訊，了解最新詐騙手法，若有疑問，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，共同打擊詐騙犯罪，守護財產安全！

鐵製萬年曆與迷你警盾鑰匙圈。（圖由警方提供）

限量宣導小物近日在分局官方臉書抽獎活動上架。（圖由警方提供）

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