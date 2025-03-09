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    首頁　>　社會

    北市計程車載客上路 車輛自燃起火司機跟乘客驚逃

    計程車陷入火海。（記者王冠仁翻攝）

    計程車陷入火海。（記者王冠仁翻攝）

    2025/03/09 15:07

    〔記者王冠仁／台北報導〕58歲林姓司機昨天深夜時刻駕駛計程車外出載客，他載了56歲孫姓男子要前往淡水，行經台北市北投區一處道路時，車輛忽然因為不明原因自燃起火。由於火勢猛烈，林、孫2人趕緊逃出車外，消防隊到場後也立刻趕開救援，雖然最終整輛車被燒成廢鐵，但林、孫沒有受傷，往來車輛也沒有被波及，堪稱不幸中的大幸。

    台北市消防局在昨天深夜10時21分接獲報案，民眾聲稱在承德路6段、靠近福國路附近，有一輛計程車忽然起火燃燒。消防員獲報到場，射水灌救，不久後就撲滅火勢。

    林告訴警方，他當時要載孫前往淡水，車輛行駛在路上時，他就發現引擎蓋忽然冒煙，他察覺不對勁後就停車，沒多久火苗就竄出來，他嚇得要孫姓乘客趕緊下車，兩人下車後不久整輛車就陷入火海。

    警方說，這起火燒車意外一度影響周邊交通，警方獲報後立刻派員到場，管制承德路6段往淡水內側2線汽車道，自燃車輛於深夜10時50分排除，車流恢復正常。警方呼籲民眾車輛應定期維修及保養，以維護本身及用路人安全。

    消防隊到場救援。（記者王冠仁翻攝）

    消防隊到場救援。（記者王冠仁翻攝）

    消防隊射水灌救。（記者王冠仁翻攝）

    消防隊射水灌救。（記者王冠仁翻攝）

    消防隊射水灌救。（記者王冠仁翻攝）

    消防隊射水灌救。（記者王冠仁翻攝）

    消防隊射水灌救。（記者王冠仁翻攝）

    消防隊射水灌救。（記者王冠仁翻攝）

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