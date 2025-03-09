駭客攻擊醫院偷個資 刑事局提醒11守則護網路安全

自稱「Crazy Hunter」的駭客將駭入個資放上論壇拍賣。（記者姚岳宏翻攝）

2025/03/09 15:09

〔記者姚岳宏／台北報導〕近期馬偕等醫院遭病毒軟體攻擊，超過500台電腦癱瘓，並發生大量民眾個資外洩，另有1名自稱「Crazy Hunter」的駭客於2月28日把這些個資放上論壇拍賣，號稱資料高達1660萬筆，最後被詐騙集團以10萬美元（約新台幣328萬元）買下，檢調單位已介入調查，也呼籲民眾加強自己的個資保護作為，若發現疑似詐騙行為，請立即撥打165反詐騙專線或向當地警局報案，保護自身財產安全。

針對近期馬偕、彰基醫院接連遭到瘋狂獵人（Crazy Hunter）勒索軟體攻擊，衛福部資訊處已定調為「系統性攻擊」事件，不排除駭客攻擊恐擴及更多醫院，已推動「醫院勒索軟體應變守則」強化資安。

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刑事警察局表示，由於許多網站皆需民眾登錄個資才可使用，特別是醫療、金融、購物等服務系統，一旦這些網站遭到駭客攻擊，很可能導致民眾的大量個資流入詐騙集團手中，增加民眾遭到詐騙的風險，尤其「解除分期付款」、「假檢警詐騙」、「猜猜我是誰詐騙」這3類需要個資的詐騙更要提防。

刑事局提醒，當發生個資大量外洩的時期，民眾應更加小心成為詐騙集團鎖定目標，建議可透過以下作為保護自己的個資安全：

1.設定高強度密碼:

密碼應至少包含大小寫字母、數字與特殊符號，避免使用生日、電話號碼等易被猜測的資訊。

2.定期更換密碼:

不同平台使用不同密碼，避免因一個帳號被盜而影響其他帳號。

3.警惕釣魚網站與詐騙訊息:

不隨意點擊來路不明的連結或附件，特別是透過電子郵件、簡訊或社群媒體傳送。

4.養成查證習慣:

接到要求提供個資或帳號密碼的訊息時，務必先向官方管道查證，避免受騙。

5.啟用雙重驗證（2FA）:

盡量開啟各種網路服務的雙重驗證（如簡訊驗證、驗證碼App），提高帳戶安全性。

6.小心個人資訊的公開範圍

在社群媒體上避免公開分享個資，例如住址、電話、身分證統一編號等，以防被有心人士蒐集。

7.調整隱私設定:

限制個人資訊的可見範圍，避免被陌生人輕易獲取。

8.定期檢查帳戶與裝置安全:

定期檢查銀行帳戶、社群帳號是否有異常登入或交易紀錄，如發現可疑活動，立即更改密碼並通知相關機構。

9.謹慎下載與安裝應用程式:

僅從官方應用商店下載軟體，避免安裝來路不明的應用程式，以防止惡意軟體竊取個資。

10.提高警覺，隨時保持資訊安全意識:

多關注政府與警方發布的詐騙防範資訊，提高對最新詐騙手法的警惕性。

11.若發現可疑網站、假冒官方的訊息或個資外洩，應立即通報相關單位或警方。

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