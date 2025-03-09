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    高雄破流動天九牌職業大賭場 扣上百萬賭金、抽頭法辦27人

    高雄破流動天九牌職業大賭場，扣上百萬賭金、抽頭法辦27人，賭客多為菜籃族及攤販。（民眾提供）

    高雄破流動天九牌職業大賭場，扣上百萬賭金、抽頭法辦27人，賭客多為菜籃族及攤販。（民眾提供）

    2025/03/09 14:06

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市苓雅分局接獲情資指近轄某市場旁，有人租下舊透天厝充當流動式職業賭場，每月約1至2次戴賭客到該賭場聚賭，今（9）日凌晨於漢昌街民宅搜索，25名賭客措手不及亂竄，有人趁機逃到其他樓層躲在桌下，被警抓出，全場共查扣賭金138萬3300元、抽頭金3萬1600元，帶回黃姓負責人、欒姓共犯，以及25名賭客偵辦。

    據了解，賭客多為附近市場攤販及菜籃族，其中還有多名越南籍菜籃族，她們背著丈夫、兒女賭博，怕丈夫知道會責備，孩子會嫌棄，拜託警方趕快偵訊完，要趕回家繼續當賢妻良母，讓員警感到啼笑皆非。

    苓雅分局今指出，獲報有職業賭場在高雄流竄，警方掌握情資後，今日凌晨1時39分許，偵查隊持搜索票於苓雅區漢昌街某民宅執行查緝搜索，發現黃嫌等人利用一樓佛堂偽裝，二樓暗藏天九牌賭場，25名賭客聞警逃竄，有男性賭客趁隙衝到3樓，躲在桌底下，仍被警方揪出，身上還藏有30多萬元。

    警方逮獲負責人兼顧門的黃姓男子（65歲），以及涉把風的39歲欒姓男子、25名賭客，賭客年紀從40歲至60多歲，多為攤販及家庭主婦，現場查扣賭金高達138萬3300元、賭具一批等物，27人全被帶回警局偵訊，依刑法賭博罪及社會秩序維護法偵辦移送。

    高雄破流動天九牌職業大賭場，扣上百萬賭金、抽頭法辦27人。（民眾提供）

    高雄破流動天九牌職業大賭場，扣上百萬賭金、抽頭法辦27人。（民眾提供）

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