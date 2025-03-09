BMW違停巷內被盤查 警見喪屍煙彈再搜出多毒品

曾姓被查獲喪屍毒品，警方又在車內搜出海洛因及安非他命，詢後移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/09 14:21

〔記者陸運鋒／新北報導〕曾姓男子昨天凌晨駕駛BMW小轎車，違規停在新北市中和區華新街巷內，巡邏警方見行跡可疑隨即上前盤查，一眼就發現他胸口吊著電子煙，經採驗後含有喪屍毒品依託咪酯成分，進而又在車內搜出海洛因及安非他命，詢後移送偵辦。

中和警分局調查，50歲曾嫌當時前來該處找朋友，但違規停在巷內擋住出入，警方見狀後上前盤查，曾嫌則稱要去附近停車場停車，但警方隨即看見他胸口及鑰匙串，吊著疑似「喪屍煙彈」電子煙，一驗果然含有依託咪酯成分。

請繼續往下閱讀...

警方指出，經附帶搜索車輛及曾嫌隨身包後，搜出海洛因2包共2.23公克、注射針頭1個、安非他命2包共1.86公克及依託咪酯菸彈9顆共43.25公克，隨後將其帶回派出所偵辦。

警詢時，曾嫌辯稱毒品是不熟識友人所寄放的，且僅自己吸食並無販賣，而警方也採集尿液釐清是否毒駕，警詢後，依毒品危害防制條移送新北地檢署偵辦。警方呼籲，毒品害人害且影響社會治安甚鉅，一旦染上毒癮將自毀前程並面臨刑責，民眾切勿以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

曾嫌當時前來該處找朋友，但違規停在巷內擋住出入，警方盤查隨即看見他胸口及鑰匙串，吊著「喪屍煙彈」電子煙 。（記者陸運鋒翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法