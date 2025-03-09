籌毒資當「拉拉隊」 搶熟女包包狡猾製造斷點...超商落網畫面曝

警方循線在超商逮捕林男。（警方提供）

2025/03/09 13:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子有毒癮，平日打零工但不敷購毒需求竟鋌而走險，前天騎機車在西區尋找犯案目標，鎖定步行蔡女皮包下手行搶，得手後棄車逃竄企圖規避查緝，警方獲報追緝，24小時內循線在一間超商逮捕林男，查出他另涉機車及住宅竊案，今天警詢後依搶奪等罪嫌送辦。

台中市第一分局前天下午3時許獲報，西區台灣大道、館前路口發生搶奪案件，警方到場調查，被害蔡姓女子（49歲）當時步行在台灣大道與館前路綠園道上，突遭一名騎機車歹徒從後方拉扯，搶走內有手機、證件及現金5000元的包包。

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警方立即成立專案小組，除採集現場跡證，並調閱監視器過濾涉案歹徒，查出素行不良、有毒品前科的林姓男子（40歲）涉案，發現他在犯案前於北區一中街偷機車做為代步工具，接著到西區尋找犯案目標，得手後立即騎贓車到烏日區丟棄贓車後，搭乘其他交通工具逃離，藉此製造斷點逃避查緝仍被鎖定。

警方昨天報請檢察官核發拘票，前往林男在霧峰區的租屋處找人，隨即在附近超商內查獲林男，又查出林涉及霧峰區一起住宅竊盜案，今天警詢後依搶奪、竊盜等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第一警分局長尤啓南表示，警方迅速緝獲嫌犯，展現維護治安決心，呼籲民眾外出時提高警覺，注意財物安全。警方將持續加強巡查，確保轄區穩定。

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警方詢後將林男依搶奪等罪嫌送辦。（警方提供）

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