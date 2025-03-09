彰化衛浴工廠倉庫燒毀老闆被起訴 原來是「鼠害」判無罪

老鼠為患，咬斷電線形成短路，造成衛浴倉庫付之一炬。示意圖（資料照）

2025/03/09 13:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣秀水鄉一家五金衛浴工廠的倉庫，前年3月30日發生火警，近50坪大的倉庫付之一炬，損失相當損重，老闆被依公共危險罪送辦並起訴。這起火警今天證實是因「鼠害」引發，因此老闆被判無罪。

老闆向法官說，這間鐵皮屋是作為倉庫，不是工廠，用電量不大，電路故障引發大火的可能性低，最有可能的原因就是「老鼠咬電線」引發大火。

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老闆表示，火災鑑定報告認為起火點是「電源線熔痕」造成的，但鑑定人員卻未在「電源線熔痕」周邊發現有電器使用的情況。他表示，案發前2天，他有派員工向屋主反應有鼠患導致電線短路問題，屋主未就全部電源管線全面修繕，隔2日即發生火災，且本案起火點是在辦公室內牆壁之裝潢夾層中，只有老鼠才能進入裡面。

彰縣消防防局的鑑定報告書指出，本案起火處未發現電器插頭，也無使用電氣設備之情形，難認被告使用電器不當所致。又火災發生前2天，屋主獲知廠內有鼠害，屋主有派水電工巡查，卻未及時修繕全部電線，因此火災發生原因無法排除辦公室木質裝潢牆壁内，躲藏老鼠咬破室内電路配線造成短路引起。

被告的辯護律師說，被告員工在發現老鼠有咬電線之情形時，即通知屋主做修繕處理，而老鼠為囓齒目之動物，必須透過不斷啃咬硬物來磨損不斷生長的上下門牙，且其分佈極廣，活動性又高，縱使於1戶內完全消除，仍無可避免由左右鄰甚至遠處侵入，而再度齧咬，自難認被告負有對於鄰近周遭之老鼠均有防止其齧咬電線之義務。

縱使本件有可能係因老鼠咬造成電線短路而發生火災，然因被告無法隨時以目視查得裝潢內夾層電線絕緣批覆之狀況，且在他處發現有老鼠咬電線之情形時，已通知屋主修繕，又無法防免他處老鼠之入侵啃咬，實難認被告有何注意義務之違反，自不得遽令被告就本件火災之發生擔負何過失責任。

法官表示，檢察官對被告所舉的涉案事證，無法證明起火原因係因被告使用電器不當引起，復無證據證明被告對於丙建物內之電源線路有何保養維修之責或有何注意義務，因罪證不足，判處無罪。

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