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    首頁　>　社會

    羅東阿伯夜持雙刀巷口叫囂嚇壞人 警查扣2把菜刀

    羅東鎮天津路一處巷口，昨天深夜傳出一名阿伯手持雙刀叫囂，警方查扣2把菜刀。（圖由警方提供）

    羅東鎮天津路一處巷口，昨天深夜傳出一名阿伯手持雙刀叫囂，警方查扣2把菜刀。（圖由警方提供）

    2025/03/09 13:19

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣1名中年男子昨天深夜11點50分在羅東鎮天津路一處巷口持2把菜刀叫囂，嚇壞目擊者，警方派員處理時，這位阿伯辯稱是因不堪住家附近酒吧噪音喧嘩，藉此表達不滿。警詢後依違反社會秩序維護法移請宜蘭地方法院審理。

    案發當時，一名戴著眼鏡的阿伯，左、右手各持一把菜刀，出現在羅東鎮天津路巷口，看起來怒氣沖沖，面朝巷口外大馬路念念有詞，所幸沒有傷人，不久轉身走進巷內，目擊者拍攝畫面，傳上「社會事新聞影音」，引發網友熱議。

    羅東警分局獲報後派員處理，查出手持雙刀的阿伯是當地住戶，因不堪住家附近酒吧噪音喧嘩，持刀到巷口馬路上叫囂，轄區派出所警員到場時，他已無持刀，當事人坦承，有持菜刀，又沒怎麼樣。警方當場查扣2把菜刀，全案依違反社維法移請宜蘭地院審理。

    羅東警分局呼籲大家，若遇紛爭應保持冷靜，透過理性訴求解決，勿有逾矩行為，以免觸法。

    持刀阿伯指稱，因不堪住家附近酒吧噪音喧嘩，藉此表達不滿。（圖由警方提供）

    持刀阿伯指稱，因不堪住家附近酒吧噪音喧嘩，藉此表達不滿。（圖由警方提供）

    阿伯手持雙刀叫囂畫面被拍下。（圖擷取自「社會事新聞影音」）

    阿伯手持雙刀叫囂畫面被拍下。（圖擷取自「社會事新聞影音」）

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