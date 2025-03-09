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    洗車工無照偷開「運兵車」酒駕撞死醫大生收押 有3次無照紀錄

    吳男今早裁定羈押。（警方提供）

    吳男今早裁定羈押。（警方提供）

    2025/03/09 13:00

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區8日凌晨發生死亡車禍，23歲洗車工吳叡旻未經過洗車場老闆及車主同意，私下開走網稱「運兵車」的高檔商旅車搭載友人，卻無照酒駕高速闖紅燈，撞死半工半讀的無辜陳姓醫學生遭到收押。據了解，吳有毀損、妨害自由等前科，並有3次無照駕駛紀錄。

    經查，吳男當晚與友人聚會在KTV飲酒後，駕駛一輛價值逾300萬元的Toyota Alphard豪華商旅車，沿黎明路高速行駛，行經凱旋路口時，無視紅燈撞上綠燈直行的陳男機車，強大撞擊力道使陳男當場噴飛，機車嚴重變形，現場留下一大片血跡與肇事車輛前車牌。

    而吳男未停車查看，直接駕車逃逸返回逢甲住處，最後在警方鎖定車牌後，於凌晨5點多到派出所投案，據了解，吳有毀損、妨害自由等前科，並有3次無照駕駛紀錄，近期到台中西屯區擔任洗車廠員工。

    而該輛商旅車的車主住台北，因與也有汽車美容的洗車場老闆熟視，偶而會將車子停放該洗車場，供做鍍膜後的展示車宣傳，昨天吳男未經過老闆同意，私自將車子開出接友人到摩鐵，接著一夥人到KTV唱歌。

    離開時吳男叫了白牌車將友人一同載回摩鐵後，準備在老闆未發現前，偷偷將車子開回洗車場，未料途中發生慘劇，撞死跑外送的醫科生，車主及老闆都非常錯愕。

    至於死者陳男是台北人，念高雄醫學大學，大四到台中跟彰化3間醫院實習，為了減輕家中經濟負擔，才會半工半讀跑外送，昨凌晨3點多曾傳訊息給女友說要回家了，沒想到卻魂斷輪下，陳父母接獲噩耗後趕到台中認屍，悲慟欲絕，希望司法能嚴懲兇嫌。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    吳男偷開走客人的豪華商旅車，卻無照酒駕撞死無辜醫大生。（警方提供）

    吳男偷開走客人的豪華商旅車，卻無照酒駕撞死無辜醫大生。（警方提供）

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