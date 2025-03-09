媒介看護工卻找失聯移工來上班 抽頭男判6個月

基隆地院近日審結，依觸犯背信罪，判處呂男6個月徒刑，緩刑2年。 （記者吳昇儒攝）

2025/03/09 12:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名呂姓男子前年5月起陸續媒介失聯移工給需要看護的雇主聘用，再從中抽取傭金。直至去年1月12日遭警方與專勤隊人員查獲，案件因而曝光。偵辦人員調查後，認定呂男共犯下4起案件，依背信罪將呂男函送法辦。基隆地院近日審結，依觸犯背信罪，判處呂男6個月徒刑，緩刑2年。

檢察官查出，呂男明知任何人不得媒介外國人非法為他人工作，且外國人非經許可不得來台工作，卻在受到李、鄭姓等雇主委託尋找看護時，找來失聯移工上班。每人每天抽取工資500到1000元不等。

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直至去年1月12日下午，警方協同專勤隊人員在基隆長庚醫院內，查獲印尼籍失聯移工MARIYATI，追問之下方知是透過呂姓男子媒介，且每天2500元的工資，需支付給呂男500元。

偵辦人員進一步追查，呂男另於前年也媒介3起失聯移工擔任看護，也都有抽取工資，最高每天1千元。

檢察官偵訊時，呂男坦承犯行，表示自己確實有媒介失聯移工在醫院內擔任看護，並且每天抽取500到1千元不等費用。檢察官偵訊後，依涉犯背信罪及就業服務法起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理時認為，呂男犯下四起案件，應分論併罰，依較重的背信罪論處；考量他犯後坦承犯行、態度良好，且犯罪動機、目的、手段、獲取之不法利益數額、整體犯罪非難評價等一切情狀，四案分別判處有期徒刑3月，應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

另因呂男無前科紀錄，因一時失慮觸法，於偵查及審判中均坦承犯行，堪認其確有悔意，故予以緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

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