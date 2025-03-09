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    首頁　>　社會

    澎湖馬公市區清晨自撞車禍 13輛停放機車瞬間「全倒」

    馬公市清晨黑色自小客車失控，衝撞路邊停放多輛機車。（馬公警分局提供）

    馬公市清晨黑色自小客車失控，衝撞路邊停放多輛機車。（馬公警分局提供）

    2025/03/09 12:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真的是無妄之災！今（9）日清晨大多數人仍在睡夢中，停放在澎湖縣馬公市區主要道路中華路一排機車，被1輛黑色自小客車連環撞，如同「保齡球瓶」一樣全倒，駕駛經酒測後無酒精反應，自稱是疲勞駕駛，一時恍神釀禍，雖然無人員受傷送醫，但未來仍需負擔龐大的車輛修復費用。

    馬公警分局調查指出，9日清晨5時46許，在馬公市中華路36號前道路，1部自小客車，沿中華路由郊區往市區方向行駛，行至玉堂飯店前，突然失控自撞路邊停放車輛（總計有13部機車）造成車輛損壞，無人受傷，駕駛無飲酒，自稱是一時恍神，疲勞駕駛所致。

    馬公警分局呼籲駕駛朋友，疲勞駕駛非常危險，可能會影響反應時間、判斷力和注意力，增加發生事故的風險。請確保在開車前得到充分的休息，保障自己和他人的安全。尤其是清晨人車稀少，常因掉以輕心而釀禍。

    雖然這起車禍未造成人員傷亡，但卻導致肇事自小客車及13輛機車受損，未來龐大的修復費用，還是由肇事駕駛負責賠償，不少在睡夢中接獲警方通知的機車所有人，連連抱怨真是倒楣，人在家中睡，卻遇到飛來橫禍，明明在機車格停放好的愛車，一覺醒來卻被撞擊受損，影響到接續行程安排，詳細肇事原因刻由警方調查中，車主們僅能等到事故報告釐清後再行求償。

    肇事車輛車頭也嚴重受損，雖無酒駕，但日後賠償也是一筆負擔。（馬公警分局提供）

    肇事車輛車頭也嚴重受損，雖無酒駕，但日後賠償也是一筆負擔。（馬公警分局提供）

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