有呷擱有掠？竊賊2度上門買豆花 還趁機偷募款箱

張嫌兩度到同一家豆花店偷走募款箱。（記者王冠仁翻攝）

2025/03/09 12:46

〔記者王冠仁／台北報導〕40歲張姓男子騎機車前往台北市汀洲路1家豆花店消費，卻趁店員不注意時，趁機伸手偷走櫃台處的慈善團體募款箱；店員事後發現調閱店內監視器畫面，這才發現遇上竊賊，氣得報警。沒想到，6天後，張故技重施，店員氣得再次報警；警方根據張的車籍資料追查，在他第2次犯案後5小時逮到人，但他兩次偷來的錢都已經花用殆盡。

警方調查，張姓男子日前騎車前往汀洲路1家豆花店購買豆花，當時店員忙著備餐，他見店員忙碌沒有注意到他，趁機伸手偷走放置在櫃檯處附近的募款零錢箱，得手500元。

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6天後，張又再次來到豆花店，一樣又趁店員轉身備餐之際，再次偷走募款箱；但因為距離上次募款箱被偷後只有6天，募款箱內金額累積不多，他這次只偷走50元。

警方兩度接獲店家報案，發現被偷的都是募款箱，研判是同一名竊賊所為；警方調閱監視器畫面追查，根據竊賊得手後離去時騎乘的機車車籍資料，鎖定張涉有重嫌。警方為了避免張再次犯案，根據其衣著特徵，再他第2次犯案後5小時，於街頭巡邏時發現他身影，隨即將他攔下帶回偵辦。

據悉，張聲稱因為缺錢花用，見到募款箱一時心生歹念才偷走，偷來的錢已經花用殆盡。

警方說，張嫌上門消費、偷募款箱時，頭上都戴著安全帽，店員因此才沒有在第一時間認出他就是竊賊。警方最後將張嫌依竊盜罪嫌送辦。

張嫌兩度到同一家豆花店偷走募款箱。（記者王冠仁翻攝）

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