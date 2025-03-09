「猴氣」沖天！逼車狂嗆、拍窗怒吼 一中商圈2男荷包恐大失血

白車副駕男子也下車助陣。（擷自「社會事新聞影音」）

2025/03/09 12:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市區驚見馬路暴走族！一輛轎車行經一中商圈時，疑不滿前車開太慢，駕駛不僅猛按喇叭、閃燈逼車，還趁著紅燈時火爆下車，與副駕駛一起對前車駕駛破口大罵，甚至拍打車窗洩憤，這一幕全被錄下，事後前車駕駛直接拿影片報案，警方今天表示，將依規定開罰，最高恐吃上3.6萬元罰單。

這起行車糾紛發生8日下午2點24分，地點就在台中北區一中商圈內的錦新街，一名民眾駕車行經該路段時，後方一輛白色轎車疑似不耐其行駛速度，開始長按喇叭、閃燈示意，甚至緊貼車尾，試圖逼迫讓道，前車內的女乘客當場不滿，直呼：「叭什麼叭啦，這裡要開多快？」

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沒想到紅燈一停，後車駕駛和副駕駛竟直接開門下車，氣沖沖地走到前車駕駛座旁大聲咆哮，又吼又罵還拍打車窗，場面一度相當火爆，前車女乘客趕緊勸駕駛不要與其爭執，隨後後車2人回到車內，仍持續逼車，所幸最後雙方各自駛離現場，沒有發生更激烈的衝突，未進一步釀成事端。

而前車駕駛人事後立即到台中市第二分局提供影像舉發違規，針對對方拍打車窗部分，並不打算提出告訴，但警方表示，從民眾提供影像中，可見後車駕駛人行駛中不斷按鳴喇叭、閃燈及迫近逼迫前車讓道，已明顯違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」。

此舉可處以6000元至3.6萬元以下罰鍰，員警將檢據依法掣單舉發，而這段影片也被上傳至社群平台，引發熱議，網友紛紛留言：「這兩個人是在馬路上開擂台賽嗎？」「台中的馬路怎麼變成動物園了？」甚至有人笑稱：「野生老猴出沒，大家小心駕駛！」

台中市第二警分局長鍾承志呼籲，於道路中發現交通違規情形，可將相關違規影片，至「台中市政府警察局-交通違規檢舉」網站進行檢舉，共同維護道路交通安全，同時提醒駕駛人，行車時應保持冷靜，切勿以危險駕駛行為影響他人，以免觸法受罰。

白車駕駛疑不滿前車開太慢，下車狂嗆。（擷自「社會事新聞影音」）

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