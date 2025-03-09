詐團盜用宜蘭地院主管LINE群組 檢方分案調查

宜蘭地院（如圖）主管LINE群組遭詐騙集團盜用，檢方已成立專案小組調查。（資料照）

2025/03/09 12:20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭地方法院主管LINE群組遭詐騙集團盜用，庭長、科長等成員被踢出，34人群組瞬間滅群，外界抨擊詐團在太歲頭上動土，行徑有夠囂張。宜蘭地檢署今天（9日）發布新聞稿指出，已指派檢察官成立專案小組偵辦。

宜蘭地檢署表示，宜檢第一時間掌握犯罪訊息後，主動指派檢察官分案，指揮宜蘭縣警局刑事警察大隊、宜蘭警分局共組專案小組全力偵辦，此案涉案帳號已納入可疑帳戶預警中心警示監控。

請繼續往下閱讀...

宜蘭地院主管本月6日傍晚要聯繫公務，卻找不到LINE群組，一查才發現34名成員全被踢出，深夜陸續有人收到私訊，詢問在忙嗎？接續開口要借2萬元，某主管察覺情況有異，經過查證確認群組被詐團入侵，事件曝光後引發軒然大波。

受害主管回想，詐騙源頭疑似點擊友人傳來為小朋友繪畫競賽衝票數的網址，造成帳號被盜，案發後已向警方報案，同時成立主管群組新帳號，不影響公務運作。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

宜蘭地院主管LINE群組遭詐團盜用，34人群組瞬間滅群。（圖由讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法