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    下雨床墊受潮 獨居長者竟用吹風機烘乾起火悶燒

    員警協助將起火悶燒的床執移出。（民眾提供）

    員警協助將起火悶燒的床執移出。（民眾提供）

    2025/03/09 11:28

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市外埔區土城路一處獨居長者住家日前突發火警，幸派出所警員即時趕往滅火，成功救出長者，避免悲劇發生。原來因連日下雨，造成床墊受潮，老人竟用吹風機加熱烘乾，意外引發火警。

    據了解，3月6日中午，一名外籍看護工首日到職，對環境仍不熟悉，突發現照顧的老人家中濃煙竄出，當下驚慌失措，連忙大聲呼救。鄰居聞聲趕來，發現2樓窗戶濃煙密布，急忙跑至派出所請求警方支援。大甲警分局安定派出所警員康佶原、蔡國平、劉廷裕見狀，立即攜帶滅火器趕往現場，奮不顧身衝入屋內滅火救人。

    警方進入屋內後，發現房內煙霧瀰漫，能見度極低，經確認火源來自床墊悶燒，隨即使用滅火器將火勢撲滅，並開窗驅散濃煙，結果發現91歲的長者側躺在床上，3人立即將其喚醒並攙扶至安全地點，同時合力將仍在悶燒的床墊搬至屋外，以防火勢復燃。

    警方表示，經初步調查，該名長者因近日陰雨連綿，導致床墊受潮，他因行動不便，就用吹風機長時間加熱烘乾，導致床墊悶燒，卻未察覺。119消防隊到場後，發現長者因吸入濃煙受輕微嗆傷，立即將其送往大甲李綜合醫院治療，所幸無生命危險。

    大甲警分局長謝建國提醒家中如有聘請外籍看護工，應提供完善的職前訓練，特別是家電使用規範與基本防火知識，以避免意外發生。此外，家屬也應加強對居家用電安全的關注，確保家中長者與看護的生命安全，共同提升防火意識。

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