非洲男酒醉超商喧嘩襲警狂罵 警帶回一查竟已逾期居留

非洲男子在超商喝酒喧嘩，員警將他攙扶出超商卻出拳、腳踹攻擊員警。（記者陳建志翻攝）

2025/03/09 11:02

〔記者陳建志／台中報導〕一名非洲53歲男子，6日凌晨和友人在超商喝酒喧嘩，警方獲報到場處理，將已經泥醉倒地的男子扶起，攙扶到超商外，沒想到男子突然出拳、腳踹攻擊員警，後來甚至用英文辱罵員警「FXXK you」、「shit」，當場遭員警壓制上銬帶回警局，沒想到一查已逾期居留，依法逮捕並移送移民署。

這名來自非洲友邦史瓦帝尼的53歲男子，5日晚上和友人到到霧峰柳豐路一家超商喝酒，兩人一起喝了1罐威士忌還有啤酒，酒後在超商內喧嘩，影響店家營業，霧峰分局四德派出所6日凌晨0點20分接獲報案，立刻派遣2名員警到場勸導，因男子已經泥醉躺在超商地上，兩名員警協助將他扶起來，並攙扶到超商外。

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沒想到到了超商門口，男子突然出拳攻擊員警，還用腳踹，立刻被員警和協助的友人壓制在地，警方當場依《警察職權行使法》第19條規定將其壓制並實施管束，以確保現場秩序，男子稍後恢復冷靜，警方原允許其同行友人將他帶離。

沒想到男子卻對員警辱罵「shit」，當場遭員警壓制上銬帶回警局，一查男子2024年6月來台（免簽2個月）卻滯留台灣，已經逾期居留，立刻將他逮捕並移送移民署。

警方呼籲，外籍人士應遵守我國法規，切勿心存僥倖逾期居留，民眾若發現可疑情事，請撥打110報案，共同維護社會秩序與安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

非洲男子在超商喝酒喧嘩，員警將他攙扶出超商卻出拳、腳踹攻擊員警。（記者陳建志翻攝）

非洲男子在超商喝酒喧嘩，還用英文辱罵員警，當場遭逮捕上銬，並查出已經逾期居留。（記者陳建志翻攝）

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