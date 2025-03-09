為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假冒網紅「柴鼠兄弟」婦險噴50萬 扯「姜子牙」指揮...車手下場曝

    警方當場逮捕莫姓車手。（警方提供）

    警方當場逮捕莫姓車手。（警方提供）

    2025/03/09 10:57

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區王姓婦人臉書看到假冒財經網紅「柴鼠兄弟」廣告，信以為真點擊連結後加入群組，被對方誆騙能精準預測飆股，籌措50萬元準備投入，所幸家人及時發現報案，並配合警方誘捕，當場查獲前來面交取款的莫姓車手，全案依詐欺等罪嫌移送後，台中地院近日審結，判處有期徒刑6月。

    台中市第五分局偵查隊長謝志遠今天說明案情指出，警方是在去年7月間接獲王婦家人報案，表示王婦落入假投資詐團陷阱，四處籌措50萬元準備投入，經勸阻王婦驚覺遇詐，與警方聯手設下誘捕陷阱，警方在雙方約交款地點部署警力埋伏，全程掌握動態。

    待王女將款項交給25歲莫姓車手時，員警立即表明身分，莫嫌起初裝傻「第一次做車手」，直到員警查詢刑案紀錄，又改口「之前賣過存摺」，後來發現掰不下去，才坦承跑腿收款一天有5000元的酬勞，警方當場查扣假冒投資公司工作證、收據等物品，另在莫嫌手機中，發現上手化名「姜子牙」幕後指揮面交不法。

    所幸王女親友及時發現報警，保住血汗錢，而莫嫌經移送偵辦後，檢方認有共犯在逃，有串滅證之虞，向台中地院聲請羈押獲准，而台中地院近日審結，以加重詐欺及組織犯罪等罪嫌，判處有期徒刑6月。

    第五分局指出，詐騙集團假冒專家名人，在社群平台以一頁式廣告吸引點擊，民眾切勿輕信網路投資或借貸訊息，尤其主打高報酬、高獲利、輕鬆賺等文字用語，多為高風險涉詐陷阱。警方強調，投資應透過合法管道，針對投資廣告加強辨識有無官方認證，如有疑似詐騙問題，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方發現上手化名「姜子牙」幕後指揮面交不法。（警方提供）

    警方發現上手化名「姜子牙」幕後指揮面交不法。（警方提供）

    詐團與王婦的對話。（警方提供）

    詐團與王婦的對話。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播