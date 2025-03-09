假冒網紅「柴鼠兄弟」婦險噴50萬 扯「姜子牙」指揮...車手下場曝

警方當場逮捕莫姓車手。（警方提供）

2025/03/09 10:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區王姓婦人臉書看到假冒財經網紅「柴鼠兄弟」廣告，信以為真點擊連結後加入群組，被對方誆騙能精準預測飆股，籌措50萬元準備投入，所幸家人及時發現報案，並配合警方誘捕，當場查獲前來面交取款的莫姓車手，全案依詐欺等罪嫌移送後，台中地院近日審結，判處有期徒刑6月。

台中市第五分局偵查隊長謝志遠今天說明案情指出，警方是在去年7月間接獲王婦家人報案，表示王婦落入假投資詐團陷阱，四處籌措50萬元準備投入，經勸阻王婦驚覺遇詐，與警方聯手設下誘捕陷阱，警方在雙方約交款地點部署警力埋伏，全程掌握動態。

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待王女將款項交給25歲莫姓車手時，員警立即表明身分，莫嫌起初裝傻「第一次做車手」，直到員警查詢刑案紀錄，又改口「之前賣過存摺」，後來發現掰不下去，才坦承跑腿收款一天有5000元的酬勞，警方當場查扣假冒投資公司工作證、收據等物品，另在莫嫌手機中，發現上手化名「姜子牙」幕後指揮面交不法。

所幸王女親友及時發現報警，保住血汗錢，而莫嫌經移送偵辦後，檢方認有共犯在逃，有串滅證之虞，向台中地院聲請羈押獲准，而台中地院近日審結，以加重詐欺及組織犯罪等罪嫌，判處有期徒刑6月。

第五分局指出，詐騙集團假冒專家名人，在社群平台以一頁式廣告吸引點擊，民眾切勿輕信網路投資或借貸訊息，尤其主打高報酬、高獲利、輕鬆賺等文字用語，多為高風險涉詐陷阱。警方強調，投資應透過合法管道，針對投資廣告加強辨識有無官方認證，如有疑似詐騙問題，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方發現上手化名「姜子牙」幕後指揮面交不法。（警方提供）

詐團與王婦的對話。（警方提供）

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