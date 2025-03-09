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    住戶不滿管理不當 嗆女總幹事「殺警察沒事你有事」判關2個月

    基隆地院審理後，認定賴男觸犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院審理後，認定賴男觸犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2025/03/09 10:53

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市1名賴姓男子前年4月11日下午因不滿警衛值班問題，跑去管理中心對蕭姓女總幹事反映管理不當，且心生不滿，竟恫稱「我殺警察沒事……你有事嗎」等語，嚇得蕭女報警處理。基隆地院審理後，認定賴男觸犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

    檢警調查，賴姓住戶案發時到社區管理中心反映，保全人員應該派到執勤地點執勤，每天都坐辦公室有甚麼用；蕭總幹事向其解釋未果，賴男竟對恫稱「殺警察殺3次都無罪啦，你有辦法嗎？」、「殺警察沒事，你有事」，讓總幹事心生畏懼。

    檢察官偵訊時，賴男否認犯行，但調閱現場監視器錄影光碟時，確實有錄到賴男恐嚇總幹事的畫面。檢察官訊後，依涉犯恐嚇危害安全罪將賴男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理時，賴男仍否認犯行，但卻被查出，其已與蕭姓總幹事達成和解，並在社區電梯內刊登道歉廣告，賠償蕭女2萬元，且切結書及道歉書上都有賴男簽名。依照內容及監視器影像內容顯示，賴男確實有恐嚇蕭姓女總幹事。

    法官認為，賴男行為已經觸犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

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