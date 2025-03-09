撞死跑外送22歲醫大生 台中無照酒駕肇逃Alphard男收押

台中市西屯區22歲陳姓醫大生8日凌晨兼差跑Uber Eats外送途中，竟遭23歲吳姓男子無照駕駛、酒駕高速闖紅燈撞飛倒地，送醫不治，機車也被撞得嚴重毀損。（警方提供）

2025/03/09 10:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區22歲陳姓醫大生8日凌晨兼差跑Uber Eats外送途中，竟遭23歲吳姓男子無照駕駛、酒駕高速闖紅燈撞飛倒地，送醫不治；吳男肇逃1個多小時後才投案，台中地檢署依酒駕致死、肇事逃逸、公共危險罪聲請羈押，台中地方法院今早裁准。

據了解，死者陳男家住台北，是高雄醫學大學大四學生，目前在台中、彰化等地醫院實習，利用空閒時間兼職跑外送，減輕家中經濟壓力，未料竟遭橫禍，父母接獲噩耗後從台北趕到台中認屍，崩潰痛哭，盼司法能夠還兒子一個公道。

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經查，涉嫌肇事的吳男是洗車工，未考取駕照，8日凌晨與朋友在KTV飲酒歡唱後，駕駛向友人借來價值逾300萬元的Toyota Alphard豪華休旅車沿黎明路高速行駛，行經凱旋路口時，無視紅燈衝撞陳男機車，導致機車全毀、陳男重創倒地。警方到場時，吳男已逃逸，現場僅留下一大片血跡與肇事車輛的前車牌。

警方迅速調閱監視器，並透過車牌鎖定車主，成功策動吳男投案，酒測值達0.37毫克，明顯超過法定標準值，他辯稱「因為酒駕心虛，肇事後心慌才逃跑」，但警方認定其行為已涉及重罪，詢後依酒駕致死、肇事逃逸等罪移送台中地檢署偵辦，檢方昨晚向法院聲請羈押，今早裁定羈押。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台中市23歲吳姓男子8日清晨涉嫌無照駕駛、酒駕、闖紅燈撞死22歲陳姓醫大生，檢方昨晚聲押，法院今早裁准。（警方提供）

台中市西屯區22歲陳姓醫大生8日凌晨兼差跑Uber Eats外送途中，竟遭23歲吳姓男子無照駕駛、酒駕高速闖紅燈撞飛倒地，送醫不治。（警方提供）

台中市23歲吳姓男子8日清晨涉嫌無照駕駛、酒駕、闖紅燈，撞飛兼差跑Uber Eats外送的22歲陳姓醫大生致命，向友人借來價值逾300萬元的Toyota Alphard豪華休旅車也面目全非。（警方提供）

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