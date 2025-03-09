影像曝光！ 閃光號誌路口碰撞 機車騎士婦人頭部受創轉院急救

駱姓婦人騎機車於路口與轎車碰撞，頭部受創轉院急救中。（圖由警方提供）

2025/03/09 09:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮66歲駱姓婦人昨（8）日騎機車行經致民國中附近路口時，與42歲古姓女子駕駛的轎車發生碰撞，駱姓婦人頭部受創送醫，轉送台中榮民總醫院觀察救治中。警方表示，該事故路口為閃光號誌路口，「閃光黃燈」應減速慢行，小心通過；「閃光紅燈」表示停車再開，應禮讓幹道車輛先行通過，以確保交通安全。

通霄警分局今（9）日表示，分局於昨天上午8點48分接獲報案，苑裡鎮山腳地區有交通事故，苑裡消防分隊也趕往現場救護。經了解，車禍發生時，駱姓婦人騎機車沿致民國中旁的121縣道由西往北左轉，古姓女子則開車沿舊社47號前道路南往北方向直行，雙方發生碰撞，騎車的駱婦倒地，頭部受創送醫，目前送往台中榮民總醫院觀察救治中。

請繼續往下閱讀...

警方調查，駱姓婦人與古姓女子都沒有酒駕情事。事故路口為閃光號誌路口，駱姓婦人行車方向為閃紅燈、古姓女子行車方向為閃黃燈。「閃光黃燈」表示警告，應減速慢行，小心通過；如遇「閃光紅燈」表示停車再開，應禮讓幹道車輛先行通過，以確保交通安全。

古姓女子駕駛白色轎車與機車發生碰撞。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法