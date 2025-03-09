為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    影像曝光！ 閃光號誌路口碰撞 機車騎士婦人頭部受創轉院急救

    駱姓婦人騎機車於路口與轎車碰撞，頭部受創轉院急救中。（圖由警方提供）

    駱姓婦人騎機車於路口與轎車碰撞，頭部受創轉院急救中。（圖由警方提供）

    2025/03/09 09:41

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮66歲駱姓婦人昨（8）日騎機車行經致民國中附近路口時，與42歲古姓女子駕駛的轎車發生碰撞，駱姓婦人頭部受創送醫，轉送台中榮民總醫院觀察救治中。警方表示，該事故路口為閃光號誌路口，「閃光黃燈」應減速慢行，小心通過；「閃光紅燈」表示停車再開，應禮讓幹道車輛先行通過，以確保交通安全。

    通霄警分局今（9）日表示，分局於昨天上午8點48分接獲報案，苑裡鎮山腳地區有交通事故，苑裡消防分隊也趕往現場救護。經了解，車禍發生時，駱姓婦人騎機車沿致民國中旁的121縣道由西往北左轉，古姓女子則開車沿舊社47號前道路南往北方向直行，雙方發生碰撞，騎車的駱婦倒地，頭部受創送醫，目前送往台中榮民總醫院觀察救治中。

    警方調查，駱姓婦人與古姓女子都沒有酒駕情事。事故路口為閃光號誌路口，駱姓婦人行車方向為閃紅燈、古姓女子行車方向為閃黃燈。「閃光黃燈」表示警告，應減速慢行，小心通過；如遇「閃光紅燈」表示停車再開，應禮讓幹道車輛先行通過，以確保交通安全。

    古姓女子駕駛白色轎車與機車發生碰撞。（圖由警方提供）

    古姓女子駕駛白色轎車與機車發生碰撞。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播