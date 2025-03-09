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    首頁　>　社會

    小心！彰化還有兩段式左轉 警方籲認明「白色騎士」標誌

    彰化市民生路與三民路口設有二段式左轉的標誌。（記者劉曉欣攝）

    彰化市民生路與三民路口設有二段式左轉的標誌。（記者劉曉欣攝）

    2025/03/09 07:02

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕有彰化市民騎乘機車從民生地下道左轉三民路口，被警方攔查開單，讓民眾大驚「兩段式左轉不是取消了嗎」？對此，彰化縣警局表示，只要路口設置有二段式左轉標誌，也就是藍底牌面，上面印有白色騎士圖案與箭頭的圖案，就要依照規定行駛，違規者開罰600元到1800元。

    有民眾表示，他從彰美路往民生地下道方向行駛，一出地下道就左轉三民路，結果在三民路被員警攔查，告知他已經違規，因為這個路口是必須兩段式左轉，所以當場就收到罰單。

    民眾強調，他以為彰化市的二段式左轉都取消了，所以就放心左轉，沒想到，結局卻是悲劇了，就是收到罰單，下次再也不敢了。

    警方指出，彰化市在交通流量的多路口或是易肇事路口，還是有二段式左轉，用路人行車應該依照交通標誌的規定。以彰化市民生路、三民路的路口來說，設有二段式左轉的牌面，也就是藍底又印有白色騎士與箭頭，並有另一個牌面直接寫著「機慢奢二段式左轉」。

    警方呼籲，民眾要遵守交通規則，就要依循交通標誌來行駛，機車駕駛人行經設有二段式左轉標誌之路口，如未依規定二段式左轉者，可依據「道路交通管理處罰條例」第48條處罰600~1800元。

    彰化市民生路與三民路口，設有二段式左轉的標誌。（記者劉曉欣攝）

    彰化市民生路與三民路口，設有二段式左轉的標誌。（記者劉曉欣攝）

    彰化市民生地下道車流量大，考量大路口的交通複雜性，也同步設置二段式左轉的牌面。（記者劉曉欣攝）

    彰化市民生地下道車流量大，考量大路口的交通複雜性，也同步設置二段式左轉的牌面。（記者劉曉欣攝）

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