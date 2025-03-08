兼差送便當500小時勞役被撤銷 詐欺幫助犯求情：籌兒女安親班費

法院考量江婦家庭困境，裁定撤銷南檢的撤銷勞役決定，要檢方重新考量適當處分。示意圖。（資料照）

2025/03/08 20:47

〔記者王捷／台南報導〕江姓婦人的丈夫失能、2兒女生病，她賣帳戶給詐團，以為能月領3萬，結果只拿到2000元，還被判3個月，台南地檢署處罰社會勞動，但她常請假，檢方決定讓她去服刑，江婦聲明異議，請假是要送便當，籌兒女安親班註冊費，台南地院裁定，要檢方找適當的處罰方式。

江婦自稱是中低收入戶，丈夫右手掌工傷截斷、有輕度身心障礙，每月收入僅約最低基本工資，兒子發展遲緩，每週需接受早療與復健，女兒則罹患川崎氏症及過敏性氣喘，容易高燒不退，需隨時照顧。

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2023年間，江婦把帳戶賣給詐騙集團，雙方談好每個月領報酬3萬元，但詐團只給2000元。她也很快就被警方溯源找到，被認定是詐欺幫助犯，判刑3個月、併科罰金1萬元，她選擇552小時社會勞動折抵刑期。

然而，江婦履行社會勞動期間頻繁請假，南檢認為她履行意願不高，撤銷易服社會勞動資格，要江婦入獄服刑。江婦不服聲明異議說，她如果服刑，家中僅靠丈夫一人工作，經濟負擔沉重，還需獨自照顧患有發展遲緩及重病的兩名年幼子女。

江婦承認，曾有數次請事假外出打工送便當，是為支付孩子暑假安親班的費用，但她強調未來願意遵守規定，全力完成剩餘的社會勞動時數，不會再請假打工。

法院審理後認為，江婦大部分請假均因照顧子女或健康因素，符合刑事訴訟法所規範的「不可歸責於社會勞動人之事由」。檢方在撤銷資格前，未充分考量她的家庭狀況，直接認定她無正當理由怠於履行勞動，可能對其家庭造成過度衝擊，影響兩名需特殊照顧的幼童，不符比例原則，所以裁定撤銷南檢的撤銷勞役決定，要檢方重新考量適當處分。

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