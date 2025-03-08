鐵路車站、車廂不得發傳單 婦左營站陳抗被帶回派出所勸導

蔡姓婦人帶著幼童在高鐵左營站內陳情抗議。（記者劉慶侯翻攝）

2025/03/08 18:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕52歲蔡姓婦人，昨（7）日下午攜同幼子，在高雄高鐵左營站散發抗議傳單並高喊口號。由於根據《鐵路法》民眾未經許不可在車廂或站區內向旅客或公眾募捐、銷售物品或散發廣告，因此將對方帶回派出所保護管束，並開立勸導單後，才讓對方離去。

鐵路警察局表示，蔡姓婦人是昨下午3時30分許，帶著年幼幼兒，出現在高鐵左營站大廳，向來往旅客舉抗議傳單並高喊政治口號，放任幼童在廣場內亂竄玩耍，影響旅客安全。警方接獲民眾檢舉前往勸導。

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警方到場時依規定先對對蔡女進行勸導，但過程中蔡女情緒突發激動，警方考量其行為可能影響自身及幼兒安全，因此先行將對方一併帶返左營派出所安置。

待蔡女到派出所後，對方情緒迅速恢復穩定，並表示已達到宣傳目的，便在下午3時50分依規定簽立勸導單，在派出所休息至晚間6時，主動離開。

警方表示，根據《鐵路法》第71條第1項第5款，未經許可在車廂或站區內向旅客或公眾募捐、銷售物品或散發廣告，經勸導仍不聽從者，將處1500元以上7500元以下罰鍰，民眾應遵守相關規定，以免觸法。

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